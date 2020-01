NIJE BIO CVEĆKA Dva meseca posle raskida Sandra Afrika razvezala jezik o Volkovu i u javnost iznela SAV PRLJAV VEŠ

Pre tačno dva meseca pukla je emotivna veza Sandre Afrike i Vladimira Volkova. Posle četiri godine ljubavi, pevačica je rešila da otvori dušu o njihovom ljubavnom krahu.

Na samom početku istakla je da sebi nikada ne bi dozvolila da se o njemu u javnosti negativno izjašnjava, posle svega što su prošli.

- Ne bih ga nikada pljuvala jer sam bila sa tim dečkom, pa nema razloga da to radim - započela je Sandra.

- Pre 12 godina, kada sam bila sa Mikišom u vezi, to sam krila dobrih osam godina. Svi su se začudili kada sam rekla da imam dečka već osam godina. Kada sam bila u vezi sa fudbalerom, onda je to bilo malo teže, zato što smo oboje popularni u svojim poljima, pa ne možeš da kriješ - kaže Sandra i dodaje da njen bivši dragi tokom veze nije bio cvećka.

- Nikada ga nisam uhvatila da me je prevario - prevario, ali mislim da je dečko koji voli da tako malo... Mislim, ko ne voli? Instagram je postao cirkus. Toliko su sad postale dostupne te neke gradske devojke, a svi oni su u fazonu da nije realno to što gledaš na Instagramu, ali opet šalju zahteve i poruke, lajkuju slike. Njima je sasvim normalno to što lajkuju slike, a meni nije. Meni je to znak da vidiš da li će ta devojka da odreaguje ili ne na to. Naročito kada joj, na primer, fudbaler lajkuje sliku. Naravno da će ona posle toga da se hvali i priča.

Na te stvari je ipak vremenom navikla.

- Uvek je tu bilo nekih porukica, na šta on nije mogao da ostane imun ako mu neko piše, lajkuje... Muško k'o muško. Te stvari su se dosta dešavale tokom čitave veze, tako da sam i oguglala na njih.

Autor: D.T.