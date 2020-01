Nije mu bilo lako.

Popularni reper Igor Lazić Nigor tokom života našao se pred teškim izazovima - prebrodio je opasnu bolest, izgubio je drage ljude, ali nikada nije poklekao.

- Bog te non-stop stavlja na iskušenje. Kažu: „A zašto je njemu Bog to uradio, on je dobar čovek?“ On te iskušava da vidi da li ćeš se odreći njega. Kada neko ima zdravstveni problem, mora da bude najbliži Bogu, da se moli. Kada kažu: „Zašto je malo dete umrlo?“ Zato što je to tako. Možda roditelji plaćaju cenu ili roditelji tih roditelja što su nešto počinili. To je filozofija - kaže reper i dodaje:

- Ne može ti psihijatar pomoći. Može da ti da savet, ali najviše sam sebi možeš da pomogneš. I Bog prepušta sve tebi. Isto je i sa narkomanima, oni sami moraju da raskrste sa đavolom, a to je jako teško. Tu su porodica, prijatelji da ti sugerišu, ali niko ti ne može pomoći kao ti sebi. Jer ja bih u suprotnom poludeo zbog svega što mi se izdešavalo. I sa bolešću koju sam imao, i sa gubitkom bratanice, oca, prijatelja, kao što su Nebojša, Duško, Gru. I prijatelja najboljih, koje vi ne znate, koji su umrli od teških bolesti, sa kojima sam preživljavao poslednje trenutke. Evo, i majka mi je sada bolesna. Život je jedna amplituda, ide gore i dole.

Pevač je priznao i da mu je muka od svega što se danas viđa na našoj muzičkoj sceni.

Osećam se odvratno. Otišao bih da plovim, da se bavim onim što sam završio, jer mi je muka da budem u istom košu sa njima. Neko mi kaže: „Vidiš, on ima 30 miliona pregleda na Jutjubu, a ti imaš 20.000.“ Znam, zato što mene 20.000 normalnih sluša. Ovi nemaju pojma šta je muzika, njima su mozgovi isprani, oni su kao roboti. Ali to je novo doba, ne možeš protiv toga da ideš - istakao je on.

Autor: Pink.rs