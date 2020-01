VELIKA TUGA! Naše poznate ličnosti u šoku zbog pogibije Kobija Brajanta! (FOTO)

Legendarni košarkaš Kobi Brajant poginuo je u nesreći koja se desila u mestu Kalabasas u američkoj saveznoj državi Kalifornija. Ova tužna vest šokirala je mnoge naše poznate ličnosti, koji su sa nevericom prihvatili da je nekadašnja NBA zvezda izgubila život.

Marija Šerifović se oglasila na Tviteru, objavivši vest da je Kobi poginuo, a kao status je objavila emodži da je šokirana ovom informacijom.

Sloba Radanović takođe je tužan što je Kobi izgubio život.

A post shared by SLOBA RADANOVIC (@slobaradanovic) on Jan 26, 2020 at 12:12pm PST

Jelena Đoković, supruga tenisera Novaka Đokovića, je takođe bila u šoku.

My God. How Life unfolds... I just learned about @kobebryant death. This is such a tragedy.