Meštani sela Rogača kažu da se kreatorka ne druži ni sa kim te da su upućeni u rituale koje sprovodi u svom dvorištu.

Dizajnerka nameštaja Elena Karaman Karić sa porodicom skućila se na Kosmaju u selu Rogača, gde je sa suprugom i naslednicima sagradila svoje parče raja. Posvećena je zdravom načinu života, gaji životinje, organsko voće i povrće, a na društvenim mrežama neretko priča o spiritualnim ritualima koje sprovodi.

Rogačani su otkrili da Elena uživa u privatnosti te da je nikada ne viđaju, a malo ko je imao priliku da je upozna.

- Čudni su nam njeni rituali jer ih ne razumemo, pa nas sve to iznenađuje. Viđamo je kako pali vatru i skače oko nje - kaže jedna baka.

Komšinica M. Ž. koja živi nedaleko od dizajnerke poručila je da majstor iz sela nije imao lepo iskustvo sa Elenom te da se ona, nakon što je čula tu priču, nije usudila da ode da se upozna sa Karićima.

- Livada jedna nas deli. Jesmo komšinice, ali se ne družimo. Ni sa kim iz komšiluka ona nije u kontaktu. Da znam da bi me lepo primila možda bih otišla da se upoznam, volim da sam lepo sa ljudima, sa svima ostalima sam u dobrim odnosima. Što se Elene tiče, nisam sigurna kako bi to prošlo. Majstor jedan ovde iz kraja je otišao kod njih na plac, a naglavačke su ga izbacili. Elena je tada gradila neki objekat, a taj majstor je svratio da vidi kako napreduje i kako ti ljudi koje su oni doveli rade, na koji način. Ona ga je pitala šta će on tu, šta traži. Lepo joj je objasnio, nije došao sa lošom namerom, a ona mu je odmah rekla da neće više tu da ga vidi i da se ne vraća na njihovo imanje - rekla je M. Ž.

Elena je, inače, vrlo aktivna na društvenim mrežama gde pokazuje rituale koje sprovodi na imanju ili na dalekim putovanjima. Nedavno je ispričala i rituale koje ima sa menstruacijom. Susedi kažu da često vide kako pali vatru, igra i grli drveće.

- Napravili su nešto od dasaka tu na imanju, uvek se čuju zvona, molitve neke i čudne reči koje ona izgovara. Elena ima tu neku svoju veru, ne znam ja baš, ne razumem se u to. Ona se ovde, od svih komšija, družila jedino sa devojkom Jasminom, koja se odselila. Sve ostale komšije su fine, doselilo ih se dosta u poslednje vreme, ima i stranaca. Valjda im je lepo na planini, mir je ovde. Čim su se doselili, svi su došli da se upoznaju. Oni, eto, nisu.

Komšija Milisav još ranije je medijima izjavio kako je imao probleme sa Elenom i Jugoslavom, ali kako je otkrio, uspeli su da pronađu zajednički jezik, i izuzetno je zadovoljan postignutim dogovorom:

- Ispali su stvarno korektni i fer prema nama. Ranije smo imali problem jer su oni kupili imanje na kojem smo mi iskopali dovod vode. Tu su hteli da grade neki objekat, međutim, 30 domaćinstava bi tako oštetili, niko od nas vodu ne bi imao. Nisu znali da mi imamo stečeno pravo i da smo tu svi ručno kopali kad se to radilo, ali kad im je objašnjeno odustali su od gradnje, tako da nemam šta da se žalim. Nismo mi bliski sa njima, ovako nikakav kontakt nemamo, nikad ih i ne viđamo. Koliko ja znam i koliko čujem od ljudi koji ovde žive, ne druže se oni nešto sa komšijama.

Autor: Pink.rs