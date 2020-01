Noć puna emocija i dobre i kvalitetne muzike!

00:55 Završen MAC 2020 koji je emitovan na televiziji Pink. U ovoj spektakularnoj večeri dodeljen je veliki broj prestižnih nagrada, a osim dobre i kvalitetne muzike, ova noć svakako će ostati upamćena i po velikoj količini emocija, ali i suza...

00:49 - Dodela specijalnog muzičkog priznanja Golden MAC, Milenko Škari vlasnik i organizator MAC zahvalio se svima koji su učestvovali i koji su organizovali ovaj prestižni muzički događaj, a onda su on i Damir Handanović Golden MAC dodelili Senidi.

00:44 - Nastup Aleksandre Radović sa pesmom "Živeo kraj".

00:40 - Saška Janković najavila je nagradu za Jutjub zvezdu, a ovu nagradu poneli su Vojaž i Breskvica za pesmu "Vrati me". Oni su se obratili svima nakon uručenja nagrade: "Mi stvarno nismo očekivali da ćemo uzeti bilo šta, bili smo oduševljeni što smo samo nominovani. Hvala vam puno i nastavite da nas pratite".

00:36 - Ivan Zak i Nikolina Pišek najavili su nagradu za najbolju World music numeru, a ovo priznanje ponela je grupa "Sars" za pesmu "Ruke". "Hvala svima koji su glasali da SARS pobedi. Želim da poklonim mom prijatelju iz "Brkova" ovu nagradu", rekao je pevač grupe SARS.

00:34 - Nastup Sare Jovanović sa pesmama "Mili, mili" i "Bez sna".

00:31 - Nagradu za najboljeg novog izvođača dobila je Angellina za pesmu "Pile moje". "Ne znam šta da kažem, nisam ovo očekivala, nisam spremila govor. Ovo ništa ne bi postojalo bez vas, očekujte još pesama. Generalno takmičenje ne postoji, ali ova nagrada mi znači jer to znači da ljudi vole ono što radim. Mnogo sam se zbunila i nisam ovo očekivala. Potrudiću se maksimalno za sledeću godinu i daću svoj maksimum", rekla je uzbuđeno Angelina.

00:30 - "Frajle" su najavile i nagradu za najboljeg novog izvođača.

00:19 - Sale iz "Tropiko benda" najavio je nagradu za najbolju pop folk numeru, a ova nagrada je otišla u ruke Vlatka Lazanoskog Lazana, za pesmu "Majko". "Zdravo Beograde i svima prisutnima, drago mi je što sam deo ovog spektakla. Hvala svima koji su glasali za mene. Hoću da pozdravim sve makedonce koji me podržavaju sve ove godine", rekao je Vlatko nakon primanja nagrade.

00:16 - Nagradu za najbolju pop numeru benda dobio je "Magla bend" sa pesmom "Teatralno". "Mi čekasmo, čekasmo i dočekasmo, ove godine MAC ide meni. Beograde, Srbijo, Balkan, dobili smo MAC, hvala od srca", rekao je Vladan iz "Magla benda".

00:14 - Indira Levak najavila je nagradu za najbolju pop numeru benda.

00:10 - Nastup Tončija Huljića sa pesmom Olivera Dragojevića "Dva puta sam umra".

00:05 - Sledeća nagrada dodeljena je za najbolju trep numeru, a ovu nagradu ponela je Senida za pesmu "Mišići". Senida se odmah obratila svima: "Hvala puno, hvala svima, znam da volite ovu pesmu, znam da je i vi volite, ja je volim još više jer je vi volite. Hajde da zadržimo te mišiće i hajde da vas čujem".

00:01 - Nastup "Balkanopolisa" sa pesmom "Voda".

00:00 - Nagradu za najbolju narodnu folk numeru dobila je Aleksandra Prijović za pesmu "Bogata sirotinja", a nakon primanja nagrade ona se obratila svima: "Hvala vam puno svima, želim da čestitam svim mojim kolegama i organizatorima MAC. Hvala vam još jednom, ljubim vas".

23:58 - Nikola Rokvić i Stevan Anđelković najavili su nagradu za najbolju narodnu folk numeru.

23:47 - Nevena Božović nastupa sa pesmama "Jasno mi je" i "Kruna".

23:45 - Nagradu za najbolju alternativnu pop numeru dobili su Buč Kesidi sa pesmom "Nema ljubavi u klubu", te su se obratili svima: "Hvala lepo stvarno nismo očekivali da ćemo dobiti išta ove večeri. Hvala našim porodicama, prijateljima, idemo još jače".

23:44 - Marko Kon i Angellina najavili su nagradu za najbolju alternativnu pop numeru.

23:42 - Nina Badrić, koja je ponela nagradu za pevačicu godine, obratila se iz bekstejdža: "Jedan veliki aplauz za sve ove divne ljude u Areni. Divna publika, divni pevači, zaista noć za uživanje. Uz muziku se živi, diše, sanja, pamti, svi prvi poljupci, venčanja, razvodi, pa i odlasci su vezani za pesme. Ovo je skup svih najdražih trenutaka svih nas."

23:40 - Ilda izvodi pesmu svog pokojnog oca Šabana "Žal"!

23:38 - Ilda se zahvalila svima, a onda se obratila i Šabanu: "Hvala što postoje ovakve manifestacije i dok u njegovo ime primam nagrade, ja sam ponosna. A sada ću se obratiti njemu: Ostavio si nam srca ispunjena tugom ali i ponosom! Želim da verujem da si se tamo gde jesi odmorio, i da nas čuvaš. Za nas ti nikada nisi otišao, i nikad nećeš otići. Obećavamo ti da ćemo raditi ono što ćeš ti voleti i učiniti sve da budeš ponosni".

23:36 - Saša Matić je najavio nagradu za neizbrisiv trag u narodnoj muzici, a ova titula dodeljena je Šabanom Šauliću: "Njegovim imenom će se zvati ova nagrada i ubuduće. Molio bih Ildu Šaulić da dođe i primi ovu nagradu", rekao je Saša Matić, a onda pozvao Ildu Šaulić da dođe na binu i preuzme nagradu.

23:33 - Nastup grupe "SARS" sa pesmom "Veruj mi".

23:32 - Smoke Mardeljano dobija nagradu za najbolju rep hip-hop numeru za pesmu "Hvala Hip hop", a nakon preuzimanja priznanja on se obratio svima: "Hoću ovu nagradu da posvetim porodici Andonov. Hvala vam najlepše što ste me izglasali".

23:30 - Viktor Savić, Nigor, Bane MVP najavili nagradu za najbolju rep hip-hop numeru

23:20 - Tamara Todevska se uključila iz bekstejdža, a njena sagovornica bila je Marija Šerifović koja je ponela nagradu za najbolji koncert: "Ovo je jedinstvena prilika gde svi možemo da se družimo. Lepo je dobiti svaku nagradu, ovu pogotovo ovu, jer znamo svi koliko je teško puniti dvorane i prodavati karte, a od marta idemo nova tura, nova avantura".

23:18 - Nakon preuzimanja nagrade Saša Matić se obratio svima: "Hvala vam najlepše. Ova nagrada više vama pripada nego meni, jer da nije vas svih ovih godina ne bi bilo ni mene. Ja ništa ne bih menjao ni u karijeri ni u životu, a vas ne bih menjao ni za šta na svetu".

23:17 - Jelena Rozga najavila dodelu nagrade za pevača godine, a ovo priznanje je otišlo u ruke Saše Matića.

23:14 - Kaliopi zapalila "Arenu" sa pesmom "Bato"!

23:13 - Nagradu za najbolji koncert dobila je Marija Šerifović za koncert "Druga strana ploče" u Beogradu. "Veliki pozdrav svima, dobro veče svima u Areni noćas, hvala mojoj publici, opet ćemo da oborimo rekorde, živi bili", rekla je Marija.

23:11 - Bojana Stamenov i Amel Ćurić najavili su nagradu za najbolji koncert

23:09 - Galeb se uključio iz bekstejdža sa Bubom i Džalom: "Prelepo nam je bilo, ne želim da psujem ali ovo je bio "Gremi" 2 sigurno. U našem novom dokumentarcu ćete videti šta smo sve prošli da bismo došli dovde. Tri nova albuma izlaze. Hvala puno svima koji nas podržavaju!

23:03 - "Who See" nastupa sa pesmom "Đe se kupaš".

22:49 - Nina Badrić dobila nagradu za pevačicu godine, pa se zahvalila svima: "Hvala vam najlepše, iznenađenja jesam, što ne znači da mi ovo ne pripada. Čestitam svim mojim kolegama na nominaciji. Zahvaljujem se mojoj Mariji Šerifović na velikoj podršci. Ovu nagradu ću pokloniti svim autorima koji sarađuju sa mnom. Publiko, vi ste me napravili ovakvom, vi me nosite i hvala vam na tome što vam i dalje trebam".

22:48 - Leo najavio dodelu nagrade za pevačicu godine koju je osvojila Nina Badrić.

22:44 - Buba Koreli i Džala Brat izvode pesme "99", "Balenciaga" i "Bebi".

22:42 - Nagradu za najbolju muzičku obradu dobile su Frajle i Tijana Dapčević "Negativ". Tijana se obratila svima: "Je l' ovo moguće? Nismo se nadale, kad smo došle ja sam rekla: "Zamisli da dobijemo nagradu..." Ja sam peta frajla. Ova pesma ima 18 godina, punoletna je. Mnogo sam srećna što imam evergrin u džepu. Hvala svima što ste glasali".

22:40 - Nevena Božović i Nenad Knežević Knez dodeljuju nagradu za najbolju muzičku obradu.

22:36 - Premijera pesme Jelene Rozge "Sveto pismo".

22:34 - Nagradu za najbolju rok numeru dobio je Van Gogh za numeru "Više te ne volim ko pre". "Hvala ti kume za ove godine plovidbe i za 50 godina prijateljstva. Poštovana publiko hvala za ovo priznanje koje ste nam dodelili, računajte na svoju decu i naravno na Van Gogh", rekao je Đule.

22:33 - Ivana Peters i Aki iz "Parnog valjka" dodeljuju nagradu za najbolju rok numeru.

22:21 - Nakon nastupa posvećenog Gruu obratile su se "Frajle": "Mi smo odrasle uz njegovu muziku. Ovo je bilo toliko puno energije i naboja, kao da je on ovde sa nama! Fenomenalan nastup, svaka čast".

22:15 - GRU TRIBUTE! Bane Lalić MVP, Kiza Robin Hood, Aleksandar Džankić, DJ Munja, Igor Lazić Niggor, Smoke Mardeljano, Tijana Dapčević, Ivana Peters, Marko Louis, Maja Stojanović Louis i Viktor Savić nastupaju za Dalibora Andonova Grua!

22:12 - Oliver se obratio svima: "Baš mi je prijatno primiti ovu nagradu u mojim godinama, to mi baš nije prijatno. Ovu nagradu bih podelio svim ljudima od Ljubljane do Skoplja koji se bave muzikom. Pre 35 godina sam maštao da ovako izgleda moj koncert. Hvala vlasniku ovog festivala koji je omogućio svim izvođačima da mogu ovako da predstave svoju muziku. Ovo je svetski nivo koji se dešava kod nas, hvala vam još jednom, živi bili i uživali u mojim kolegama".

22:11 - Senida dodeljuje nagradu za životno delo Oliveru Mandiću.

22:03 - Dobitnici nagrade za najveći uticaj na muzičku scenu regiona, Buba i Džala se obratili publici: "Želim da se zahvalim svim ljubiteljima naše muzika! Hvala vam puno, velika ljubav za sve vas, drago nam je što smo dobili ovu nagradu, nismo bili u toku! Vidimo se za pola sata na najjačem nastupu večeras! Pozdrav za moju Nanu".

22:02 - Sara Jovanović i Ša dodelili nagradu za najveći uticaj na muziku regiona Bubi i Džali!

22:00 - MAC podržava UNICEF-ov progam za rodnu ravnopravnost!

21:44 - Nastup Senide sa pesmom "Mišići"!

21:40 - "Parni valjak" dobio nagradu za najbolju pop-rok numeru za pesmu "Otkud ti pravo", te se zahvalili publici!

21:39 - Nina Badrić i Marko Luis najavili dodelu nagrada za najbolju pop-rok numeru!

21:35 - Nastup Olivera Mandića sa pesmom "Odlazim, a volim te"1

21:32 - Galeb je razgovarao sa Oliverom Mandićem: "Drago mi je da sam večeras među vama, malo je čudan osećaj posle 35 godina biti ponovo na sceni. Odmarao sam se, sa ova tri albuma sam se toliko umorio da više nisam imao snage. Divim se mojim kolegama koji mogu da izdrže to, ja nisam bio u stanju. Imam osećaj da malo novih generacija zna za mene, ali mi je drago ako je tako. Želeo bih da pozdravim Marinu Tucaković koja je mene nagovorila da se bavim ovim poslom i koja je sve moje pesme napisala, želim joj brzo ozdravljenje", rekao je Oliver.

21:30 - Sergej Ćetković i "Who see" dobili su nagradu za najbolju pop kolaboraciju za pesmu "Pusti probleme".

21:28 - Igor Lazić Nigor i Ana Stanić najavili dodelu nagrada za najbolju pop kolaboraciju!

21:24 - Nastup Nine Badrić sa pesmom "Rekao si"!

21:22 - Nataša Bekvalac dobila nagradu za najbolji muzički video za pesmu "Dođi mami". "Drago mi je što sam osvojila ovu nagradu, ja bih vas pozvala da 14. februara dođete na moj koncert", rekla je Nataša.

21:21 - Petar Grašo najavio dodelu muzičkih nagrada za najbolji muzički video.

21:19 - Đule "Van Gog" pozdravio sve gledaoce iz bekstejdža: "Fantastično se osećam. Na televiziji ne valja biti iskren. Drago mi je da postoje ljudi koji cene i vole zvuk gitare još uvek. MAC je ove godine prevazišao sebe, suština i smisao je u menjanju".

20:17 - Lena Kovačević ponela je nagradu za najbolju pop numeru žeskog izvođača za pesmu "Dubine" pa se obratila svima: "Hvala puno, ja sam iznenađena, ova nagrada se trese. Hvala ljudima koji su preokrenuli ne samo moj nego i muzički svet u Srbiji. "Kafe" i naš jezik se sluša i u Africi i u Turskoj! Srećan rođendan mami, mom bratu i mojoj porodici, volim vas".

21:15 - Jelena Gavrilović najavila dodelu muzičkih nagrada za najbolju pop numeru ženskog izvođača.

21:13 - Nastup Manjifika oduševio publiku u Areni!

21:10 - Nagradu za najbolju pop numeru muškog izvođača dobio je Petar Grašo za pesmu "Voli me". Grašo se obratio svima: " Veliko mi je zadovoljstvo što sam dobio nagradu za pop numeru u regiji. Hvala vam što volite moju muziku, nadam se da vas neću izneveriti".

21:08 - Sledi dodela nagrade za najbolju pop numera muškog izvođača. Kaliopi i Aleksandra Radović najavile su ovu nagradu.

21:05 - Voditeljke Tamara Todevska i Ana Radišić pozdravile sve gledaoce iz bekstejdža.

21:03 - Voditelj Galeb Nikačević pozdravio sve gledaoce sa velelepne scene MAC!

20:21 - Nevena Božović i Martina Vrbos otvorile nastupe na ovogodišnjem MAC!

21:00- Počinju nastupi na MAC!

20:57 - Tijana Dapčević ispred ekipe koja će nastupiti za nedavno preminulog Dalibora Andonova Gruga se obratila svima: "Ima nas trinaestoro. Biće to jedan divan nastup i on će biti sa nama na sceni!"

20:55 - Milenko Škarić vlasnik MAC se obratio svima: "Za ovo ima preko 300 "krivaca". Očekujte neočekivano, mislim da će ovo biti nešto neočekivano"

20:46 - Na crveni tepih stigao i Sergej Ćetković: "Ja volim muziku koja mi prija, koja prija mojoj duši, a toga ima na našoj sceni".

20:44 - Sara Jovanović stigla na MAC 2020 i obratila se svima: "Ove godine ću imati tu čast i da nastupam, prošle godine sam uživala u publici. Ove godine se nadam da ću biti dostojanstvena i da ću zabaviti publiku. Mislim da se muzika ne deli na generacije, senzibilitet nečiji ti ili prija ili ne. Susretala sam se i sa kolegama sa kojima se ovo dopada, i sa onima koji ne razumeju to baš tako, ali to svakako treba da ostaneš ti".

20:38 - Grupa Sars stigla na crveni tepih: "Ovo će večeras biti nesvakidašnji nastup. Drago mi je da je MAC prepoznao Sars kao jedan regionalni brend koji zaslužuje da bude ovde. Retko kad posećujemo ovakve manifestacije, glamurozne manifestacije nisu naša priča".

20:37 - Tonči Huljić pozdravio sve gledaoce te je otkrio da će večeras izvesti pesmu koju je napisao za Olivera Dragojevića: "Kad nas je Oliver napustio ja sam tu pesmu preradio i sada je tako izvodim. Imali smo već takve instrumentalne koncerte. Do leta ću izdati ploču".

20:35 - Na MAC 2020 pristigla i Nina Badrić, pa pozdravila sve: "Ovo nisam očekivala. Danas sam bila na probi i ovo je zaista ozbiljno. Kao na Evroviziji, jedna ozbiljnost, organizacija, stvarno sam zadivljena, mislili su na svaki detalj. Čak nas je i publika dočekala ispred i klicali su: "Nina, Nina!" Trenutno mi je aktuelna pesma "Ratujem s tugom", spremamo velike koncerte. Ja se za susret sa tobom Boško spremam čitavu večnost".

20:34 - Indira Levak zasenila sve svojom energijom: "Ovo je privilegija biti večeras ovde. Ušla sam u drugi krug, a sledeće godine se nadam nagradi. Ove godine ću biti prezenter sa jednim zgodnim frajerom. Sledeće godine kad skočim i kad udarim nogom o stejdž sve puca!"

20:31 - Jelena Rozga pravo iz Splita stigla na MAC 2020 koja će večeras nastupiti i predstaviti novu pesmu premijerno: "Uzbuđena sam jako, pesma se zove "Sveto pismo" Huljići su napravili pesmu i presrećna sam. Danas u podne je pesma izašla. Meni je lepo na MAC-u i odlična promocija sebe i nove pesme, organizacija je fenomenalna. Imam savršen tim oko sebe. Večeras ću nositi ovu i još jednu drugu haljinu, koju ćete malo kasnije videti".

20:31 - Tonči Huljić se pridružio Senidi na crvenom tepihu.

20:29 - Diva trep muzike Senida stigla: "Danas je izašla diva iz mene. Volim ono što radim, volim kako radim, i volim što i drugi ljudi to vole. Nadam se da će sledeća godina biti pola dobra kao ova. Nisam potencijalni predstavnih Slovenije na Evroviziji. Na žalost ili na sreću, ali ovog puta ne. Ako uradim duet sa Dinom Merlinom, blago meni".

20:28 - Jelena Gavrilović stigla na MAC 2020 i fascinirala sve svojom lepotom: "Ovo je ipak najveći muzički događaj u našoj zemlji i zaslužuje poseban autfit. Snimam seriju "Crveni mesec" to je ono najaktuelnije. Otvaram fest i reviju Suzane Perić, kao i Diznijevo "Zaleno kraljevstvo"! Večeras će sigurno biti zabavno".

20:23 - Damir Handanović ispred grada Beograda i ispred organizacije MAC-a se obratio sa crvenog tepiha: "Šaljemo lepu sliku u svet, da smo jedan evropski grad koji može da organizuje ovakve ceremonije. Drago mi je da ću dodeliti nagrade kasnije. Ovo je svetski nivo, tako da zašto ne bi došli ovde i svetski izvođači. Svaki izvođač treba da ima dobru produkciju, 50% je do njih, a 50% do nas. Mnogo je dobro predstaviti se na ovaj način".

20:20 - Gazda Paja stigao na MAC 2020: "Mnogo mi je drago zbog ovakvog spektakla. Dosta stvari se promenilo zadnjih godina u muzici, sada bih radio sa nekom mlađom ekipom nego sa nekim afirmisanim izvođačima"

20:18 - Nevena Božović se obratila publici: "Ova bina je bolja nego evrovizijska, moram da priznam to. Mnogo je teže nastupati pred svojim ljudima. Najviše se radujem otvaranju i svom nastupu. Prošle godine sam dobila nagradu, a ove godine mi je to manje važno, imam dva nastupa i zato sam večeras ovde, kao i da uživam sa svojim kolegama".

20:15 - Tarik Filipović i Ornela zamenili uloge, te je Tarik vodio program, dok je Ornela bila gošća na crvenom tepihu.

20:12 - Marko Kon stigao i pozdravio sve, pa otkrio da je Angellina njegovo dete: "Te mlade, kreativne ljude treba pustiti da se na početku iskažu" . Angellina je oduševila sve potpuno novim stajlingom te je otkrila da je ovo prvi korak ka možda svetskoj karijeri: "Osećam se nenormalno dobro, spremam nove pesme, album, nadam se da će sledeća godina biti još bolja... Bilo bi mi drago da dobijem nagradu, ali ne očekujem ništa! Ovo je podstrek mladim izvođačima da budu još bolji".

20:09 - Nikolina Pišek pita Natašu Bekvalac da li je često dobijala nagrade: "Nisam dobijala neke posebne nagrade, ali mi to nije preterano bitno".

20:08 - Aleksandri i Bošku se pridružio Saša Vidić koji je odmah prokomentarisao stajling pevačice: "Sviđa mi se ovo, nadam se da nije Boško radio"!

20:07 - Aleksandra Radović na MAC 2020: "Izašao je singl koji najavljuje novi album, za nekih sedam dana će biti u prodaji, verujem da će ljudi biti zadovoljni. Videla sam scenu MAC-a na probi, jako je lepo. Nadam se da će biti spektakl, sve je spremno kao zapeta puška"

20:01 - Manjifiko stigao na crveni tepih: "Ja ne znam šta je inspiracija, verujem da je to neki rad, kad se baviš nekim poslom, i majmun kad bi radio 100 godina napisao bi neku pesmu. Ja se nikad ne bih ni bavio filmaksom muzikom da me nije angažovao Bjelogrlić. On da nije reditelj, bio bi odličan oficir".

20:20 - Na MAC 2020 stila legendarna grupa "Parni valjak". "Prošle godine smo 60 koncerata napravili, vreme je na našoj strani" rekao je legendarni Aki iz "Parnog valjka".

19:55 - Nataša Bekvalac oduševila svojim stajlingom! "Kristina i Hana su se poprilično potrudile", rekla je pevačica za svoj stajling. "Moram da se pohvalim i da kažem da smo mi skoro sve prodali, mnogo sam ponosna, ja sam strašno verovala u svoju publiku i u ljubav koju ćemo da donesemo! Verujem u ljubav i vrištim za njom", rekla je Bekvalčeva o svom predstojećem koncertu.

19:55 - Na crveni tepih stigla Kaliopi: "Kaliopi iz Makedonije i iz celog regiona" bila je rečenica kojom je pevačica pozdravila publika, a onda najavila da će večeras izvesti svoju čuvenu pesmu "Bato". "Večeras ću osetiti kako cela Arena peva "Bato". Uvek kada pevam tu pesmu ja letim", rekla je Kaliopi.

19:52 - Buba Koreli i Džala Brat došli na MAC 2020! Voditeljka je pitala ovaj poznati dvojac da li spremaju neki novi duet, a Džala je rekao: "Neka to bude iznenađenje, imamo tri albuma, biće više internacijonalno nego domaće! Spremite se, biće jako" Kakvu pesmu biste napisali za Čolu, upitala je voditeljka, a oni su izjavili: "Za njega bismo napisali najbolju pesmu ikada". Oni su došli sa svojim naslednikom, što se tiče muzike.

19:48 - Na crveni tepih stigle "Frajle". "Živimo muziku, živimo rok'n'roll i došle smo da obeležimo MAC" izjavile su dame iz ovog benda.

19:39 - Lena je nominovana za pesme "Dubine" i "Samo da mi je". Ana kaže da je jedva uspela da zakopča haljinu, te da je pomešala datume i da je bila sigurna da se MAC 2020 održava dan ranije. Lena i Ana najavile mjuzikl koje će raditi zajedno.

19:37 - Ana Stanić i Lena Kovačević stigle na MAC 2020! Ana se prisetila svog koncerta koji je imala nedavno u Nišu i kaže da je potpuno premna za MAC. "Fascinirana sam kako sve izgleda, jedva čekam da se sve popali", rekla je Stanićeva.

19:35 - Petar Grašo stigao na crveni tepih jer je njegova pesma "Voli me" nominovana za najboljeg muškog izvođača. Grašo kaže da "uvek ide za pesmom i da se svađa sa Tončijem Huljićem" dok stvara, najviše voli da stvara uz čašu vina

19:32 - Voditelj Boško Jakovljević najavljuje Ornelu Nkeze Karabumbu koja poziva gledaoce da prate MAC 2020

19:32 - Voditelji Nikolina Pišek, Tamara Paunović i Boško Jakovljević pozdravljaju gledaoce.

19:30 - Počinje MAC 2020! Pratite uživo na TV Pink!

Najveća i najznačajnija regionalna muzička dodela nagrada Music Awards Ceremony održava se večeras u "Štark" areni pod nazivom MAC 2020, a prenos uživo možete pratiti na televiziji Pink.

Na TV Pink ćete moći uživo da pratite nastupe neke od najvećih regionalnih muzičkih zvezda poput Jelene Rozge, Senide, Bube i Jale, Nine Badrić, Kaliopi, preko Tončija Huljića, Nevene Božović, S.A.R.S.-a, Balkanopolisa, Magnifica, do sastava WhoSee, Sare Jo, Olivera Mandića, Aleksandre Radović, i specijalnog zajedničkog nastupa 11 rap i pop muzičara sa glumcem Viktorom Savićem. Kroz ovu specijalnu noć vodiće vas poznata TV lica Nikolina Pišek, Tamara Paunović i Boško Jakovljević dok će centralnu ceremoniju od 21 čas voditi Galeb Nikačević iz Srbije, Tamara Todevska iz Makedonije i Ana Radišić iz Hrvatske.

Pratite dodenu nagrada MAC 2020 i na najbržem portalu u Srbiji Pink.rs uživo, iz minuta u minut.

