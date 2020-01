OVO STE DUGO ČEKALI: Ognjen Amidžić večeras otkriva strogo čuvanu tajnu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Marija Timotijević za Studio One | |

Odlučio da iznenadi sve.

Voditelj i muzičar Ognjen Amidžić rešio je da početak 2020. godine obeleži novom pesmom!

S obzirom na to da je ovo već tradicija kad je on u pitanju, te da svaku novu , uspešnu sezonu najgledanije domaće emisije "Amidži šou" proslavlja i novim hitom, tako će biti i ovoga puta. No, ono što je mnoge koji prate njegov rad iznenadilo jeste činjenica da Amidžić u strogoj tajnosti čuva jednu informaciju. Tačnije, šarmantni voditelj ne želi da otkriva ko je pevač ili pevačica koji će gostovati na duetu pod nazivom "Dodaj gas".

Naime, poslednjih nedelja Ognjen najavljuje novu pesmu koja će se potpuno razlikovati od svega što je do sada radio, a kako saznajemo spot je snimao na Maldivima gde je pre nekoliko dana boravio sa porodicom.

Ekskluzivne kadrove iz ove azijske ostrvske države, fanovi popularnog voditelja će moći da vide večeras od 19h na Jutjub platformi, gde će spot biti premijerno i objavljen.

Ipak, ono što će sasvim sigurno biti najveće iznenađenje jeste njegova saradnja na ovom duetu.

Tekst i muziku budućeg hita "Dodaj gas" potpisuje upravo Ognjen , dok je aranžman radio Marko Kon i Lane.

