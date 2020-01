MORAĆE DA SE POVINUJE DRVETU! Janjuš počeo da se hvata za glavu kada je shvatio da NEĆE MOĆI da vrati pozajmicu! (VIDEO)

Šta će Drvo smisliti?

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković su uspeli da izmole Drvo mudrosti za pozajmicu od 10.000 dinara večeras. Janjuš je rekao da će vratiti 12.000 dinara do 10 do 3, a ako to ne uradi, moraće da uradi štagod Drvo zamisli.

Janjuš se sa Majom i njenim igračkama odmah nakon izlaska iz Rajskog vrta vratio u kazino i krenuo da igra rulet, ali je vrlo brzo krenuo da gubi novac.

Imamo još pola sata - pričao je Janjuš Maji.

Ti si se zadužio, budalo. Bolje da si tražio pare i tajni zadatak - kritikovala ga je ona.

Ako ginemo, ginemo do kraja - rekao je bivši košarkaš.

Vreme je odmicalo, a Janjuš je gubio sve više novca, pa je počeo da se hvata za glavu. Šta je to Drvo smislilo za Janjuša, ostaje da saznamo.

Detaljnije u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.