OSUŠIO SE: Evo kako izgleda i šta radi Milutin Mrkonjić nakon problema sa srcem! (VIDEO)

Promenio način života.

Poznati srpski političar i partner Ane Bekute, Milutin Mrkonjić, nedavno je imao problema sa srcem, što ga je navelo da promeni svoj život iz korena. Uz Aninu pomoć, Mrka je promenio svoje navike, počeo je zdravo da se hrani i da izbegava kafanu, zbog čega je smršao čak 25 kilograma.

Ekipa emisije "Paparaco lov" odlučila je da proveri kako Milutin izgleda i šta radi nakon što je boravio na kardiovaskularnoj klinici , gde mu je urađena koronagrafija, odnosno provera stanja krvnih sudova.

Mrka je izašao sa Anom iz stana u kom već godinama žive. Uprkos zdravstvenim problemima Mrka nije prestao da krši saobraćajne prpise, već i dalje bez problema prolazi kroz crveno.

Narednog dana Mrkonjić je izašao sam, te se svojim autom odvezao do partije, a tada smo mogli da vidimo da se Anin partner prepolovio.

Za to vreme, pevačica je sama izašla iz njihovog stana, te je pešaka po kiši krenula u šetnju. Ona je otišla do svog stiliste, a onda i do frizera, a kasnije ju je Mrka odvezao na snimanje jedne emisije.

