SNOVE SU JOJ PRETVORILI U KOŠMARE! Nakon trećeg razvoda Kaja poručuje: Živim svoj san! (FOTO)

View this post on Instagram

Kažu nema me na instagramu...nema me na javnim desavanjima...a ja? Ja sam baš tamo gde pripadam i tamo gde sam bezbedna. Daleko od stresa, buke, zlih očiju, ljudi koji su me izdali, lažnih prijatelja. I znate šta? Živim svoj san. I nemam potrebu da ga delim ni sa kim. Kad god sam svoje snove delila sa ljudima, oni su se postarali da ih pretvore u košmare. Neka su živi i zdravi...bez njih ne bismo znali koliko smo veliki LJUDI i koliko smo jaki i blagosloveni kad nestanu iz naših života 🍀🙏🏼 #blessed