ZNAM DA SA VISINA UVEK ČUVAŠ ME... Anabela Atijas je imala samo 17 godina kad je ON NAĐEN MRTAV U GARAŽI: Nikad ga nije zaboravila, a ove STIHOVE za njega nikad nije javno otpevala! (FOTO)

Ova tragedija ju je pogodila do srži.

Pevačica Anabela Atijas nikada nije krila težak udarac koji joj se dogodio u Bosni kada je buknuo rat i kada je tragično ostala bez ljubavi svog života.

Ona je bila treći razred srednje škole i tada je otišla kod dečka koji je zbog rukometaške karijere u tom trenutku živeo u Švajcarskoj. Bio je profesionalni sportista, a ona je kod njega boravila tokom raspusta.

- On je želeo da završi neke administrativne poslove pred povratak u Švajcarsku. Otišao je u Goražde i pronađen je mrtav. Poginuo je. Od tog trenutka moj život se okrenuo. Sva lepota i bezbrižnost su nestali, a došli su teški dani - rekla je Anabela jednom prilikom.

Malo ko zna da je pevačica upravo svom tragično stradalom dečku posvetila pesmu na albumu grupe Fanki G iz 1998. godine. U pitanju je balada ''Pevam samo za tebe'' koju Anabela nikada nigde nije javno izvela.

- Olujno nebo tužno gleda me kao da oseća te nemire i ko da zna gde ti je sada dom predaleko na nekom mestu skrivenom. Tog dana, sebi sam se predala tvoj povratak sa žudnjom čekala i kao da sam to naslutila moje sunce je sudbina ugasila. Deo tebe još u duši osećam kako da ti sada svoje srce dam, znam da sa visina uvek čuvaš me i pevam samo za tebe. Sa sobom sto me nisi poveo kad je sa mnom sada gotovo rek’o si da ćes se vratiti zasto mi te kradu, neću shvatiti - glase stihovi te pesme.

Autor: Pink.rs