Oglasila se i Đulkica.

Ćerka Sinana Sakića Đulkica uplašena je za svoj život i život svoje dve ćerke nakon saznanja da je njen brat po ocu Rašid Sakić presekao nanogicu i pobegao iz kućnog zatvora.

Njeni bliski prijatelji tvrde da je uplašena s razlogom jer joj je brat ranije pretio silovanjem mlađe ćerke, a poručio je da će nju dići u vazduh, ali da će pre toga stariju ćerku skupljati po šumi.

Niko ne zna gde se Rašid nalazi. Prema onome što je porodici rečeno iz policije, poslednji put je viđen na Novom Beogradu i navodno je naoružan. Oni su veoma uplašeni. Najviše strepe za najstariju Đulkičinu ćerku, koja živi u Beogradu sa bakom Sabinom. Đulkica strahuje da bi mogao da joj naudi, a strepi i za mlađu, koja s njom živi u Švajcarskoj, jer joj je jednom prilikom poručio da dobro izgleda i da će je silovati - kaže izvor.

Reči izvora potvrdila je i Đulkica, koju su novinari tokom večeri kontaktirali. Kako kaže, osim za ćerke, veoma je uplašena za svoje najbliže - majku Sabinu, brata Alena i njegovu decu.

Tačno je to što ste čuli, da mi je tako užasno pretio decom. Zbog toga sam veoma uplašena, pa sam najstarijoj ćerki kupila avionsku kartu i stigla je u Švajcarsku iz Beograda. Molila sam mamu da i ona dođe kod mene, ali neće. Ona se ničega ne plaši. Bojim se i za Alena, za njegove bebe, blizance. Ali on se isto ne boji. Oni ostaju u Beogradu. Toliko toga je moja majka prošla, sada mora ovo da trpi. Pa ona je Rašidu bila kao majka, othranila ga je, brinula o njemu, gledala ga kao i nas, svoju decu. Sada mu je dala i stan u Loznici koji je tražio i isplatila mu novac. Polomila se oko toga - priča kroz suze Đulkica.

Molila sam mamu da i ona dođe kod mene, ali neće. Ona se ničega ne plaši. Bojim se i za Alena, za njegove bebe, blizance. Ali on se isto ne boji. Oni ostaju u Beogradu. Toliko toga je moja majka prošla, sada mora ovo da trpi. Pa ona je Rašidu bila kao majka, othranila ga je, brinula o njemu, gledala ga kao i nas, svoju decu. Sada mu je dala i stan u Loznici koji je tražio i isplatila mu novac. Polomila se oko toga - dodala je ona.

Ona govori i da do ovoga ne bi došlo da je njen otac živ: "Sve bi bilo drugačije. On nikada nije pridavao značaja njemu, govorio je da je svako odgovoran za svoje postupke. Ne bi smeo da radi takve stvari. Rašida brani advokat iz Loznice koji nije završio prava, ima kupljenu diplomu. A sudija je potplaćena, to svi znaju. Ja to tvrdim" - rekla je Đulkica.

Autor: Pink.rs