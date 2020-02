RASPISANA POTERNICA ZA BIVŠIM UČESNIKOM ZADRUGE Priveden Nemanja Đerić Đekson

Popularni reper i bivši učesnik rijalitija "Zadruga" Nemanja Đerić Đekson sinoć je žirirao u "Zadrugoviziji", a kako smo saznali, samo nekoliko dana ranije noć je proveo u policijskoj stanici!

Kako ne bismo nagađali, odmah smo s Đeksonom proverili naša saznanja i upitali ga da li je istina da je bio priveden, a zanimali su nas i razlozi za lišavanje slobode.

- Proveo sam noć u stanici, ne u zatvoru. Priveli su me zato što sam bio na poternici zbog nekih motora od ranije, nisam ni ja znao... Mogli su da me vrate s granice, da završim mnogo gore. Sva sreća, ispred zgrade su me pre neko veče pokupili, ali eto, odležao sam tu jednu noć u samici... Izašao sam sa robije, ceo grad je moj - priznao je Đekson, a potom se i našalio se, u svom stilu.

Užasno sam se zaljubio

Đekson je tokom sinoćnje "Zadrugovizije" priznao da uživa s novom devojkom, dok je na vezu sa pređašnjom stavio tačku... Saznali smo i zbog čega.

- Nikakav nije razlog specifičan - jednostavno, nisam bio dovoljno dobar čovek izgleda... Šalim se! Nije lako biti sa mnom u vezi... Ali nova devojka će verovatno moći da podnese taj neki pritisak koji ja donosim sa sobom u tu vezu, tako da... Veliki pozdrav za tu devojku u koju sam se mnogo, mnogo zaljubio - kazao je Nemanja, kog smo upitali i da nam otkrije identitet misteriozne devojke.

- Nikako, nikako... Nije da je nepopularna... Možda neki "celebrity crush" (smeh). Možda neka pevačica, glumica... Nešto tako jeste.

Reper je pre samo nekoliko dana objavio zanimljiv spot za duet "Latina", koji je snimio sa Cojom i Young Palkom. Prve reakcije su odlične, a inspiracija mu nije bila nekadašnja devojka Andrijana Radonjić.

- Inspirisala me je jedna devojka koja je izgledala tako, u tom periodu kada sam pisao to... Ne Andrijana Radonjić, ona je baš slovensko čeljade, Kosovka devojka (smeh). Inspirisalo me je to davno nešto, eto, sada je pesma u trendingu - pohvalio se reper.

Intervju pogledajte u nastavku:

Autor: D. Tanasijević