FOTOGRAFIJE KOJE OSTAVLJAJU BEZ DAHA Arapska avantura Dee Đurđević: Voditeljka otputovala u Abu Dabi, slike GRME!

View this post on Instagram

Prva je dok čekam da se krene, druga dok se radujem jer idem u World trade center (ko se ne bi radovao kupovini tradicionalnih sitnica), a treća i četvrta su iz džamije koju je pre sedam godina izgradio Šejik Bin Zajed (to je onaj što ke bio kod nas 😊). Neverovatno koliko je prelep spoj modernog i tradicionalnog u Abu Dabiju. #abudhabi #modernandtraditional #sheikhzayedmosque #wtcabudhabi❤️