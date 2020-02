Pazi na svaki detalj.

Marko Jarić, nekadašnji košarkaš, iako živi u Majamiju, gde poseduje kuću na obali mora i ima jahtu koja mu je sve vreme na raspolaganju, odlučio da sebi napravi dom i u Beogradu. Pre nekoliko meseci pričalo se da košarkaš želi da se skući u srpskoj prestonici, a sada su svi radovi završeni.

Kako se navodi, vrednost Jarićeve vile procenjuje se na tri miliona evra, a sportista će još 200.000 evra uložiti u opremanje.

- Kuća ima pet spavaćih soba, tri kupatila, fitnes salu, bazen, ali i nekoliko parking mesta. Marko je angažovao firmu koja je bila izvođač radova i insistirao da moraju da završe u zakazanom roku kako ne bi plaćao penale. Radove je nadgledao njegov otac Srećko. Sada kada su završeni radovi, Marko je našao agenciju koja će biti zadužena za opremanje vile - kaže izvor, koji je dodao da Marko želi da njegov novi dom bude uređen slično kao onaj u Majamiju, te da je dao već smernice dizajneru enterijera u kom pravcu želi da sve to ide.

- Marko je sve vreme putem mejla i mobilnog telefona na vezi sa dizajnerima. On ima svoje zamisli i nacrte kako želi da mu izgleda prostor, a ljudi iz agencije mu povratno šalju krajnja rešenja. On želi da ima dosta crnih površina, a da sobe za njegove ćerke budu prilagođene uzrastu. On je rekao agenciji da ne žali novac, pa se šuška da bi ugrubo sve koštalo oko 200.000 evra, jer je reč o veoma skupim komadima nameštaja. Dizajneri su mu predočili da će možda mnoge komade nameštaja morati da uvezu jer to što on želi retko se nalazi na našem tržištu - istakao je izvor.

Markove komšije na Dorćolu kažu da ga ne viđaju.

- Dok su bili radnici došao je možda dva puta. Ma šta će dolaziti. Čovek ima novac, plati izvođače i ne boli ga glava oko radnika - istakao je jedan Markov komšija, dok su svojevremeno radnici pričali da je sportista divan gazda, te da nije previše zahtevan.

Inače, vila koja je na tri nivoa osim pet spavaćih soba i tri kupatila, ima i veliku dnevnu sobu u prizemlju, manji dnevni boravak na drugom spratu, veliku kuhinju i sobu za devojčice, kao i za njega i goste, na trećem nivou postoji soba za igru, u koju će smestiti bilijarski sto, pikado, veliki kućni bioskop i još puno toga.

