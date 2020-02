ON JU JE MOTIVISAO DA SMRŠA: Ana Nikolić mesecima u TAJNOJ VEZI sa crnogorskim biznismenom! Njenu ćerku Taru prihvatio kao svoju, uživali kao porodica u Tajlandu! (FOTO)

Zaljubljena do ušiju!

Pevačicu Anu Nikolić dve godine posle razvoda od repera Stefana Đurića Raste navodno je osvojio bogati biznismen sa Cetinja. Ovaj Crnogorac godinama je bio pevačicin fan, a pre pet meseci je navodno uspeo da je smuva. Otad su nerazdvojni, a Ana se, kako se navodi, zaljubila kao nikada do sada.

- On je bio njen obožavalac, oduvek mu se sviđala Ana, ali se nisu poznavali. Svima je pričao da je mnogo lepa i da mu se dopada njen smisao za humor. Sve je počelo kad su se sreli na jednom privatnom slavlju u Beogradu. Ana ga je oduševila, ali pošto je tada bila sa Rastom, na početku su se samo družili. Ana nije ni primećivala koliko je zaljubljen u nju. Otkad se rastala od Raste, počeli su sve češće da se viđaju i pre nekoliko meseci su se smuvali. Rekla mi je da je divan, ali da još ne želi javnosti da otkriva ko je on jer je plaši da će joj tu vezu uništiti pritisak medija - rekao je izvor blizak pevačici.

Zaljubljeni par se nedavno vratio sa odmora na Tajlandu, a sa njima je navodno bila Anina i Rastina troipogodišnja ćerka Tara.

- To im je bio prvi zajednički omor i baš su uživali. On se ponašao prema Tari kao da je njegova, veoma je brižan, pa je to Anu dodatno oborilo s nogu. Sigurna je da je pronašla pravog, ali mu je ipak rekla da pole turbulentnog perioda sa Rastom ne želi da se ponovo udaje - objašnjava izvor i dodaje: "Predložio joj je da započnu zajednički život, ali ona ne bi da žuri sa tim. Za sada joj je ovako lepo!"

Bogati Crnogorac bio je navodno i taj koji je motivisao Nikolićevu da smrša. Uz njegovu pomoć navodno izgubila 35 kilograma za četiri meseca.

- Često mu se jadala da su joj se smučile prozivke da je debela. Rekla mu je da želi opet da bude najbolja riba na estradi, a on je obećao da će tako i biti! Zajedno su počeli da treniraju, iz ishrane su izbacili hleb, slatkiše, alkoholna i gazirana pića. U kratkom roku Ana je sa 93 kilograma spala na 53! Da nije imala podršku dečka, pitanje je da li bi bila tako motivisana. Ljubav je pokreće i privatno i poslovno, zato je rešila da se vrati na estradu novim albumom - zaključio je izvor.

