Posmrtni ostaci glumačke legende biće preneti u Koraćicu u junu.

Kako saznajemo, posmrtni otaci velikana domaćeg glumišta Velimira Bate Živojinovića biće ekshumirani u junu mesecu ove godine i biće preneti u glumčevu rodnu Koraćicu, gde počiva njegova supruga Lula. Kako smo saznali od prijatelja porodice Živojinović Radoša Milenkovića, ekshumaciji će prisustvovati Batina i Lulina deca - sin Miljko i ćerka Jelena, koji će doputovati iz inostranstva tom prilikom.

- Naravno da je Miljko obavešten o tome, on i Jelena su sa tim saglasni. Uz Miljkovo znanje je pokrenuta ta procedura. Lulina želja bila je da počiva pored Bate, a svi znamo kolika je bila njihova ljubav. To je bila njena poslednja želja, a deca žele da joj je i ispune, Bata će počivati pored Lule. U junu će biti obavljena ekshumacija. Sve će zakonski biti ispoštovano. Vladika šumadijski Jovan je dao blagoslov za Batinu ekshumaciju i premeštaj posmrtnih ostataka u Koraćicu. I Miljko i Jelena će prisustvovati ekshumaciji, naravno. Njih dvoje u junu dolaze u Srbiju kako bi se to obavilo uz njihovo prisustvo - otkrio je za Pink.rs Radoš Milenković, prijatelj porodice Živojinović.

Sin Bate Živojinovića dobio dozvolu da uđe u Srbiju i prisustvuje sahrani majke

Miljko je dobio dozvolu da uđe u Srbiju i prisustvovao je sahrani majke Lule u Koraćici, dok za prisustvo na očevoj sahrani nije dobio dozvolu. Nakon što se poslednji put oprostio od majke, morao je odmah da se vrati u Francusku.

Inače, Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić juče je potpisao saglasnost da se ekshumiraju posmrtni ostaci Bate Živojinovića i prenesu u Кoraćicu.

Podsetimo, Batina žena, Lula Živojinović preminula je 20. decembra 2019. godine i sahranjena je u Koraćici, u porti Crkve Svete Trojice, dok je Bata preminuo 22. maja 2016. godine u snu u bolnici Sveti Sava u Beogradu, a sahranjen je 26. maja u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Autor: M. K.