ZBOG NJENIH REČI NASTAO JE MUK Verica Rakočević u MAGAZINU IN progovorila o 35 godina MLAĐEM MUŽU i prevari, Sanja je imala da doda SAMO JEDNO (VIDEO)

Reči proslavljene modne kreatorke navele su sve goste popularne voditeljke na razmišljanje.

Autorka i voditeljka emisije "Magazin in" Sanja Marinković danas će sa svojim gostima razgovarati o poverenju, ljubavi, vernosti i svim drugim preduslovima za zdrav, uspešan i kvalitetan emotivni odnos. Svoje mišljenje na datu temu izneće glumac Milan Kalinić, bivši učesnik "Zadruge" Vladimir Tomović i njegova devojka Isidora Arsenijević, bračni par Đogani - Vesna i Đole, kao i kreatorka Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević.

Kreatorka je otvoreno u studiju govorila o svom odnosu s 35 godina mlađim suprugom Veljkom, a njene reči oduševile su sve prisutne.

- Najponosnija sam na to što znam da me nikada ne bi obrukao, da me nikada ne bi prevario u životu dok je sa mnom - iskrena je bila Verica, posle čijih reči je Sanja imala da kaže samo jedno.

- Kako je to važno...

