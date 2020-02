O OVOME SAM SANJALA OD DETINJSTVA... Nataša Bekvalac nikada emotivnija, podelila sa svima šta joj se dogodilo! (FOTO)

View this post on Instagram

O ovoj noći sanjala sam od detinjstva.Mesecima ne spavamo,mesecima preko 150 ljudi svaki dan radilo je na pripremama za koncert #SOSZALJUBAV ...U petak 14.februara vi cete mu udahnuti zivot ,hvala vam na ljubavi koju mi dajete sve vreme,mi smo spremni i čekamo trenutak kada ćemo zasvirati JA SAM DOBRO!❤