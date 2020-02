Naša hrabra koleginica, voditeljka TV Pink, Dea Đurđević, koja je pre godinu dana doživela tešku saobraćajnu nezgodu, otvorila je dušu i otkrila kako je izgledala njena borba za život i šta joj je sve prolazilo kroz glavu dok je ležala na trotoaru odmah nakon što joj je autobus otkinuo ruku.

Do 7. februara Srbija se svakodnevno budila uz njen osmeh. I tog jutra je trebalo da bude tako, ali je sudbina umešala svoje prste. Deu je udario autobus i otkinuo joj ruku.

Predrag Sarapa koji je tog dana trebalo da se nađe zajedno sa Deo pred kamerama, prisetio se teške nesreće, da nije znao kako će da saopšti šta joj se dogodilo i istakao da je naša mlada koleginica jedan od najvećih boraca koje poznaje.

Dea se zahvalila koleginici Svetlani Grubor koja je tog dana umesto nje vodila jutarnji program sa, kako je rekla, puno dostojanstva idigniteta.

- U tom momentu se nije znalo da li ću preživeti ili ne, mislim da samzaslužila da neko tako dostojanstveno vodi program – rekla je Dea, koja sada na veliku radost gledalaca vodi Novo jutro ponedeljkom i četvrtkom.

- Prvo sam se vratila na jedan dan, pa na dva. Moram polako i uz terapije da sevraćam u normalan život - kaže Dea i dodaje da su joj prvi kiseonik "udahnuli" MarijaDimitrijević i Hitna pomoć.

- Udarila me devojka kolima, parkirala je moj automobil na tu pešačku zonu.Stajala sam na trotoaru, naleteo je autobus, zakucao me za zid, vukao i onda sevratio u rikver, a ja sam ostala da ležim. Prišla je Marija Dimitrijević, onami je pomogla – jedina. Mnogo znači kada vam neko priđe kada ležite sami ikrvavi...Taj minut dva dok ona nije prišla, nisam znala šta da radim i šta sedešava, videla sam samo da nemam ruku. Marija mi je dozvolila da se naslonim na nju, jer nisam mogla da se pomerim. Hitna pomoć je došla za dve minuta, ekipa je fenomenalno odradila posao. Nisu znali da sam to je, mene niko nije mogao da me prepozna onako krvavu – kaže Dea.

RATNE POVREDE

Kako je dodala, na VMA je sve bilo spremno da uđe u salu, a njene povrede su klasifikovane kao ratne.

- Imala sam otkinutu ruku, kontuziju srca, kontuziju pluća, slomljenu karlicu nadva mesta, slomljenu kičmu, paralizu obe noge, sa desne strane tela je ogromanhematom. Ostale povrede, sitni prelomi nisu ništa u odnosu na to. Lekari sa VMAsu se svojski namučili da ostanem živa, a Bumbaširević da ruka bude tu gdejeste – ističe hrabra voditeljka.

Naša koleginica je imala 21 operaciju.

- Ja kada idem kod zubara nije mi dobro. Ti si stvarno heroj! – poručio je Sarapa.

TRI PUTA SU JE VRAĆALI IZ MRTVIH

Dea kaže da je više bila u operacionoj sali, nego u sobi.

Tri puta su me vraćali iz mrtvih, jednom u sobi, a dva puta u operacionoj sali.

U momentu kada se nesreća dogodila, kada sam ležala na trotoaru bilo mi je žao da umrem, a da ne kažem mami i Mlađi sve što hoću da im kažem

- Imala sam na pameti milion nekih stvari koje hoću, a nisam im rekla. Onda samse setila svih prijatelja kojima treba još nešto da kažem. U bolnici nisam bila svesna svojih povreda, niti da mogu svakog trenutka da umrem, iako su mi torekli. Rekla sam lekarima: "Ma ja ne umirem, nema šanse" - priseća se Dea.