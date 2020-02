VREME NIŠTA NE LEČI, SVE JE TEŽE I TEŽE: Danas se navršava 15 godina od SMRTI legendarnog Minimaksa, a njegov sin i dalje ne može da preboli! (FOTO)

Oca Minimaksa seća se sa osmehom na licu, a sa druge strane ne krije da su ga svi sa javne scene koje je učinio poznatim zaboravili.

Televizijska legenda Milovan Ilić Minimaks preminuo je nakon borbe sa opakom bolešću 9. februara 2005. godine. Krajem 2004. urađena mu je transplatacija jetre na Univerzitetskoj klinici u Padovi, međutim, slavni Minimaks nije izdržao, te je i preminuo u Padovi, a sahranjen je u Beogradu 16. februara.

Sin pokojne legende, reper Vladimir Ilić Ila ni posle 15 godina ne može da se pomiri sa velikim gubitkom.

- Prošlo je 15 godina otkad sam izgubio tatu i mamu, a vreme ne leči ništa, samo je teže i teže. Treba ti neko da ti da savet, a ne novac. Fali ti da sa njima dočekaš rođendan ili Novu godinu, a znaš da to nikada nećeš imati i to boli. Nažalost, izgubio sam mamu, tatu, sestru od ujaka, koja mi je bila kao rođena, pse. Imao sam dosta teške trenutke, operaciju, ali ne žalim se - kaže reper koji je operisao tumor pljuvačne žlezde.

Oca Minimaksa seća se sa osmehom na licu, a sa druge strane ne krije da su ga svi sa javne scene koje je učinio poznatim zaboravili.

- Bio je mnogo dobar, a u ovom svetu moraš da budeš go*no da bi te se sećali. Niko mi se nikada nije javio ako govorimo o estradi. Neki su me čak od*ebali kada sam ih pozvao i to me je razočaralo - izjavio je, pa priznao da je od oca nasledio to što je karakterno teška osoba.

- U suštini je bio ćale i ortak, zbog njega sam završio školu. Jer kada sam ponavljao razred, nije glumio cavu, već mi je rekao: ''Šta sad, idemo dalje. Učio me je da budem pošten i normalan, a majka da uvek idem dalje".

Autor: Pink.rs