Na svu sreću, sprečen je incident većih razmera!

Gradonačelnik Bora Santana je nakon završetka igre Velikog šefa ponovo pobesneo zbog sinoćne situacije, kada je saznao da je neko sakrio šerpu, te je odlučio da baci zadrugarima posuđe.

Pošto me pravite ludim, sad ćete da vidite. Ono poniženje od sinoć... Usr*ću vam se u život - besneo je Bora.

Boro, pokazuješ nemoć - rekao mu je Mića, dok je on bacao tanjire.

Ermina Pašović je odlučila da mu se osveti, pa je otišla do gradonačelnikovog apartmana, gde je uzela kesu sa hranom.

Hajde baci. Sad ću ti lično baciti. Klošarko jedna. Baci ako imaš m*da - pričao je Bora.

Ermina je otišla do kante, gde je Bora nastavio da baca stvari, a ona je uzvratila istom merom. On je odmah otrčao do sobe i uzeo njene stvari, a zadrugari su ga sprečavali.

Znaš kako sam lud. J*bo ti Čolak majku koja te se odrekla - govorio je Bora Ermini.

Čolak može makar da j*be, što ti nikada nećeš moći - uzvratila je Pašovićeva.

Obezbeđenje je sve vreme bilo prisutno, kako ne bi došlo do novog haosa.

Detaljnije u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.