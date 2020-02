HOĆEŠ DA MI NABIJEŠ ROGOVE KAO ANA?! Darko Lazić urlao na verenicu Marinu pred gostima?! Oteo joj telefon, a onda je krenuo PAKAO

Darko Lazić organizovao je slavlje verenici Marini povodom njenog 21. rođendana i, kako se priča, sve joj iste večeri upropastio!

Prema svedočenju jednog od Marininih gostiju, Darko joj je napravio takvu ljubomornu scenu da nije znala gde se nalazi - toliko da se čak i rasplakala!

- Na početku večeri je sve bilo u redu. Darko se baš potrudio da joj u svemu ugodi. Pevao joj je, pozvao najbliže, i njene i svoje, kumove i rodbinu. Ma svega je bilo i da se jede i da se pije, i pesma i muzika... Ma milina - započeo je priču izvor.

- Međutim u neko doba, ne znam šta je Darka uhvatilo, ali mu je bukvalno u trenutku pao mrak na oči. Valjda je video Marinu da se s nekim dopisuje, pa je pomislio da ima nekog udvarača. Jao, kuku meni, kako je vikao! Orilo se! Kaže on njoj: "Daj ovamo telefon, da vidim ja ko ti to piše! Nemoj da sam video da me varaš, neće biti dobro! Kakav je to način da visiš na telefonu i to dok imamo goste! Odmah mi daj da vidim ko ti to sve čestita rođendan! Hoćeš da mi nabiješ rogove kao Ana - prepričava izvor.

- Jadna Marina, uplašila se, a nije mogla ni suze da zadrži, samo mu je pružila telefon i sela. I naravno, ništa! Samo poruke sa drugaricama. Posle je Darku bilo krivo, pa je kumio i molio da mu oprosti, ali nije se dala sigurno sat, sat i po. I neka nije, kakav je to način da se napada. Mada razumem i njega. Svašta se pričalo kad je bio sa Anom, te on nju vara, te ona njega... Zato je sad ljubomoran kao ker - završava izvor.

