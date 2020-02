ŠTIKLE I DUGA KOSA... Marija Šerifović je nekada izgledala potpuno drugačije! Ni sama se ne seća ovoga! (VIDEO)

I tada je sve oduševljavala svojim glasom.

Pevačicu Mariju Šerifović mnogi obožavaju zbog njenog sjajnog glasa i harizme, ali i zbog humora koji poseduje. Kada je reč o njenom fizičkom izgledu, kratka kosa i upečatljiv stil su postali njen zaštitni znak, međutim, nekada je Marija potpuno drugačije izgledala.

Marija se prvi put u javnosti pojavila sa 13 godina, nakon čega smo imali priliku da je viđamo u raznim izdanjima. Tokom jednog perioda Marija je imala dužu kosu nego što je to slučaj danas, a nosila je čak i visoke štikle.

pročitajte još STALA NA PUT SPEKULACIJAMA Marija Šerifović otkrila istinu o svom odnosu s Majom Mandžukom (VIDEO)

Šerifovićeva je u emisiji koja se tada emitovala na TV Pink pojavila u ovakvom izdanju i otpevala čuvenu pesmu Maraje Keri - "My All". Kako je to izgledalo možete pogledati u video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: S. K.