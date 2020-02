ĐOGANIJEVI PONOVO PRAVE HAOS Đole nikad brutalnije o bratu Gagiju: Žalim ga! (FOTO)

Poznati denser i rođeni brat Gagija Đoganija, učesnika "Zadruge", kaže da mu je teško kada vide kako se pojedini učesnici rijaltija ophode prema njegovom bratu.

Ipak, priznaje da je svestan toga da je Gagiju učešće u rijalitiju, kako kaže, jedini izvor prihoda, te razume zbog čega je poželeo da bude jedan od učesnika.

- Nije mi svejedno dok ga gledam. Žalim ga u svakom slučaju. On je moj brat i volim ga. Pričali smo pre nego što je ušao unutra zašto se na to odlučio, ali svi znamo da je tamo zbog novca. Rekao sam mu: “Ti si tamo meta.” Svi će da te gađaju. Neko će da te pogodi sa strane, neko u sredinu, neko će da te poliva, neko će na tebe da viče. Samo se seti na kraju šta dobijaš, a to jedna lepa svota novca koju on ne može da zaradi sada na nastupima. On je napravio plan i rekao mi: “Mogu da izdržim i izdržaću.” Žao mi ga je, ali on je to odabrao i to je njegova odluka i ja je poštujem - kaže Đole Đogani, koji sa bratanicom Lunom, o čijim se postupcima često javno izjašnjavao, nije u kontaktu.

- Ne čujemo se privatno. Vidimo se na rođendanima, proslavama. Ona je devojka koja ima svoj život. Vidimo se kod sestre na ručku, tamo nam je baza. Sve je u redu sa našim odnosom - kaže Đole.

Autor: D.T.