Njene mezimice nedavno su napunile 10 godina.

Glumica Sloboda Mićalović ovih dana prebukirana je poslovnim obavezama, a ona je otkrila kako nekad lakše, a nekad i teže podnosi brz životni tempo.

- Evo ja sam od sedam jutros bila na snimanju, sada sam ovde, pa idem dalje. Tako da je to jedan vrlo jak tempo, ali mislim da ova naša predstava i te kako zaslužuje žrtvu da biste vi mogli da zaista uživate u božanstvenom tekstu, u jako dobroj glumi i odličnoj režiji. Tako sam navikla, zaista sam od svoje 18. godine u tom ritmu i tempu, ali izdržavam, mada ne znam kako. Nekad teže, nekad lakše, ali to je moj život, to sam birala. Ne bismo mi radili ovaj posao da ne postoji ta vrsta uzbuđenja. To je ono što nas pokreće, što nas čini aktivnim konstantno, pošto svako od nas zaista, srećom, radi i svi smo zauzeti. Ta radost igre i neke uzvišene priče u smislu da pokrećemo jednu plemenitu predstavu i plemenitu stvar je nešto što ti daje snagu da i kad si umoran izguraš - kaže glumica.

Na pitanje da li pored brojnih obaveza često ima potrebu da uspori i da ode kući, u okrilje porodice, Sloboda odgovara:

- Apsolutno. Kada imam potrebu da usporim, onda to i radim. To sebi nikada ne bih uskratila, kakav god da je projekat u pitanju - ističe ona, i dodaje da su njene naslednice nedavno napunile deset godina.

- Kao i svaki roditelj, reći ću vam da je to jedan naboj emotivni, to su sada devojčice od deset godina i zaista sam blagoslovena i zahvalna gospodu što mi je baš njih dao takve kakve su. Bile su srećne i mi sa njima - rekla je glumica.

