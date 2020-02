ON JE LEP, ON JE JAK, ON JE ZOLA MANIJAK: Čolić dobio pismo od Aleksandre, osmeh nije mogao da skine s lica kad je video šta mu je sve napisala! (VIDEO)

Ovome se nije nadao.

Lazar Čolić Zola dobio je pismo od Aleksandre Nikolić za Dan zaljubljenih. Budući da Zola ne krije simpatije koje oseća prema njoj otkad se pojavila u Beloj kući, njega je njeno pismo veoma obradovalo.

- On je lep, on je jak, on je Zola manijak. Kad ga vidim, duša me zaboli, jer on Miljanu ne može da prestane da voli. Kad sam ga videla prvi dan u mom srcu stvorio se raj. Majka Bosa ponosna je na njega, zato što on samo svoj život gleda. Njegovi komentari su pravi jer on svaku devojku zapali. Zola, da li si ti moj dečko iz snova? - pročitao je Zola Aleksandrino pismo na kojem mu je ona nacrtala i srce.

U nastavku pogledajte kako je to izgledalo:

Autor: Pink.rs