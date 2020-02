ONA JE U STANJU ŠOKA! Nataša Bekvalac se nakon koncerta RAZBOLELA, pa uputila ove reči svom timu! (VIDEO)

View this post on Instagram

14.02. Prezahvalna sam .Eto htedoh sada da napisem nesto i opet se zahvalim na svemu sto sam dozivela proteklih nekoliko meseci u procesu rada sa genijalcima ali ja sam još uvek u nekom stanju šoka,danas sam dobila i temperaturu od ovog osećaja koji je vredan svake zrtve,tereta,pritiska,stresa,neizvesnosti ,svake svadje i nervnih slomova koji smo dozivljavali svi na dnevnom nivou zbog koncerta🥴Moje srce nije moglo da izdrzi Arenu 2 to sam rekla jos pre mesec dana ali postoji ideja da koncert S.O.S.ZA LJUBAV nastavi da živi regionalno...šta mislite o tome?❤@kristinabekvalac @tanjamrkic @sarovicmilos @zigasotlar @tragofficial @alenstajic @mikiskaric @dragankecman @atomkaatomka @saskakarac