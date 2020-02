Tačno na prvu godišnjicu smrti legendarnog pevača Šabana Šaulića na njegov bogati muzički opus, blistavu karijeru i detalje iz privatnog života osvrnuo se njegov prijatelj i saradnik, kompozitor Demir Rama.

Na samom početku razgovora sa Dušicom Spasić u emisiji "24 časa", Rama je istakao da je Šaulić ostavio neizbrisiv trag i na našu scenu uneo korenite promene.

- Šaban je, kad se pojavio, napravio jedan novi pravac i on je ozbiljan trag ostavio u muzici. To što je on uradio, ne verujem da će iko uraditi.

Poznati kompozitor priznao je da je upoznao Šaulića kada je imao 25 godina, a da je jedna od stvari koja ga je činila posebnim jeste to što je pažljivo birao koje i kakve će pesme snimati.

- Bio je rigorozan po tom pitanju i zato i jeste Šaulić. Mislim da će se u narednim decenijama meriti vreme pre i posle Šaulića, jer narodna muzika nema više taj isti sjaj, kao što je imala dok je on bio tu. Naravno, ostavio je veliki trag i uvek će biti tu sa nama.

U emotivnom razgovoru s Dušicom Spasić, kompozitor se prisetio i jedne noći koju je proveo s pokojnim "kraljem narodne muzike", kako ga zovu poštovaoci njegove muzike.

- Doživeo sam sa njim jednu noć na jednom splavu, gde smo ostali do sedam ujutro... On je doveo jednog harmonikaša Ratka, pevao mi je tu noć neke pesme koje nikad nigde nisam čuo, niti ih je on snimio. To su bile stare sevdalinke, to je za mene bio najveći muzički poklon koji sam ja doživeo.

Šabanove pesme umnogome se razlikuju od pesama ostalih izvođača, zaključuje Demir Rama.

- On je bio mnogo vezan za Bucu Jovanovića, koji je njega otkrio i uradio mu te 1969. godine prvu pesmu. Sve te pesme koje je snimao u tom početku, to su za njega bile posebno emotivne. U njegovim pesmama je život protkan, ima težinu, poruku... To se poštovalo. Njegove pesme imaju poruku, zato će se pevati zauvek. Ja kao kompozitor mogu samo da kažem - svaka čast svim tim ljudima koji su bili oko njega - kaže Rama i otkriva da ga je Šaban neposredno pred smrt zamolio da mu napiše nekoliko pesama koje, nažalost, nikada nije stigao da snimi.

- Desilo se to što se desilo i nisam imao priliku da to završim... Pesme su ostale u fioci i to neće niko da dira.

Autor: D.T.