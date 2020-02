NI ONA NIJE OSTALA POŠTEĐENA Emina konačno priznala šta je Mustafa o njoj napisao u autobiografiji! (VIDEO)

Knjiga turske pop zvezde izazvala je veliku pažnju tamošnjih, ali i naših medija.

Pop pevačica Emina Jahović gostovala je 14. februara u Štark areni na koncertu svoje koleginice Nataše Bekvalac, sa kojom je snimila čak dve duetske numere, a u intervjuu za "Ekskluzivno" priznala je zbog čega ona još uvek nije održala koncert u najvećoj dvorani na Balkanu.

- Ja sam čekala zbog toga što sam već godinu i po dana radila na svojoj novoj kolekciji, to je veliki biznis, veliki posao. Malo sam se udaljila od muzike, od pisanja i svega i trebao mi je odmor od muzike jer sam dosta radila. Album mi je bio uspešan, radila sam i za ostale i za sebe. Arena će biti sigurno do kraja 2020., to smo se dogovorili, možda negde u novembru mesecu - obećava Emina i kaže da je u najširem mogućem smislu ispunjava ljubav, iako je trenutno sama.

- Nisam po prirodi svađalica, volim da volim ljude, jednostavno. Mene to motiviše, volim da ljude činim srećnima, da se dobro osećaju, a ako sam ja nešto uradila u tom slučaju, to je za mene dodatno ispunjenje.

Veliku prašinu podigla je vest da je njen bivši suprug, turska pop zvezda Mustafa Sandal objavio svoju autobiografiju u kojoj je bilo reči i o njoj. Emina pred kamerama Pinka otkriva kakve joj je redove nekadašnji partner posvetio u svojoj knjizi.

Mustafa je napisao knjigu, to se već prodaje. Pominjem se tu malo nešto i ja... Pričao je o tome kako sam ja dobra majka, kako sam bila dobra žena, kako sam dobar čovek, što je dobro da čuješ od bivšeg muža - obično bivši muževi znaju da opletu po ženama (smeh). Mustafa stalno mene pominje, kao i ja njega.

Autor: D.T.