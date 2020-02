DOBILI SU ŠTA SU TRAŽILI! Miljković upao u sobu, pa probudio Milicu i Boru, oni nisu znali ŠTA IH JE SNAŠLO! (VIDEO)

O ovome je trebalo da misle ranije.

Kao što je opšte poznato, potrčci nekoliko puta dnevno moraju da menjaju baterije na bubicama svojih cimera, a prvi put tokom dana se to dešava ujutru između 9 i 10 sati. Ovog jutra za menjanja bio je zadužen Marko Miljković. On je promenio bubice Jeleni Pešić i sebi u sobi za izolaciju, pa je otišao do spavaće sobe i nastavio da obavlja svoju dužnost.

Miljković se iznervirao kada je došao do kreveta u kom spavaju Milica Kemez i Bora Santana, jer nisu stavili bubice na vidljivo mesto. Probao je da ih nađe, ali beznadežno. Marko je morao da razbudi Milicu i Boru, a oni nisu znali šta ih je snašlo. Počeli su da se pravdaju Marku i da traže gde su stavili svoje bubice, a na kraju su ih našli, pa su nastavili da spavaju.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.