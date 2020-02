ONA BLISTA! Dok Edis u Zadruzi SVAŠTA priča o njoj, Zilha uživa sa njihovom decom i izgleda NIKAD BOLJE! (FOTO)

Žena, majka, kraljica!

Edis Edo Fetić, aktuelni učesnik najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima "Zadruge", ne propušta dan a da ne spomene svoju, još uvek zakonitu suprugu, Zilhu. Iako je u Beloj kući on u vezi sa Draganom Mitar, Zilha mu je očigledno stalno na pameti, premda se on pretvara da nije tako. No, dok on priča sve i svašta, Zilha uživa u životu!

Naime, ona se posvetila odgajanju njihovo troje dece, za šta dobija pohvale od strane mnogobrojnih pratilaca na Instagramu koji je podržavaju, a pored toga, veoma vodi i računa o sebi i svom fizičkom izgledu, te su mnogi zapravo ostali u čudu zašto je Edis takvu ženu, brutalno dobrog izgleda, odlučio da ostavi. Najnoviji snimak na njenom nalogu na Instagramu pokazuje da ona uživa dok se zabavlja sa ćerkom, a mnogi su komentarisali da je nikad lepša.

Iako joj verovatno nije svejedno zbog svega što se dešava, očigledno je Zilha rešena u tome da život nastavi punim plućima.

Autor: N. Vujčić