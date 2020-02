Kad je u pitanju veza na daljinu Suzana kaže da joj najteže pada kada joj suprug nedostaje, ali nije pored nje.

Suzana Mančić i Simeon Ocomokos uživaju u braku i ljubavi, i iako je u pitanju brak na daljinu - deluje da ljubomora u njihovom odnosu nije prisutna.

- Sada Simica može da me pušta gde hoće. Kada idem negde on ima poverenja u mene, a i u moje drugarice. Prijateljice baš ne može on da mi bira, ali su zaista sjajne, umemo lepo da se provedemo i da uvek znamo, gde smo, šta smo i koliko je sati - ispričala je Suzana, pa dodala:

- Ni ja nisam ljubomorna. Prosto, od toga sam operisana i nekada se zapitam da li je moguće da nisam ljubomorna i da li to znači da ja ne umem da volim. Ali ne, umem da volim sa punim poverenjem dok to poverenje ne izigraš. Nikada nisam ušla u nečiji telefon, nečiji notes i džep. Ko traži đavola, naći će ga. Šta sad, da tražim iglu u plastu sena.

Kad je u pitanju veza na daljinu Suzana kaže da joj najteže pada kada joj suprug nedostaje, ali nije pored nje.

- Najteže mi pada kada ti neko treba u sred noći, proobudiš se iz ružnog sna, a sam si. Kada ti pukne vodovodna cev, dođe krizna situacija, a sam si. Dobro, mi se vrlo često viđamo - zaključila je ona.

