Mladenci su u jednom trenutku prekinuli svečanost i ostavili sve goste u čudu.

Svetlana Ceca Ražnatović pre 25 godina izgovorila je "da" svom, sada nažalost pokojnom, suprugu Željku Ražnatoviću. Svadbeno veselje upriličeno je u jednom poznatom beogradskom hotelu. Ceca i Arkan venčali su se 19. februara 1995. godine, a oni su tada ispoštovali sve srpske običaje.

"Svadba decenije", kako su je mnogi nazivali, prenosila se uživo na televiziji, a pre odlaska u Cecinu rodnu Žitorađu, u vili u ulici Ljutice Bogdana sveštenik je pročitao molitvu za srećan put, da bi zatim kolona od čak šezdeset vozila u šest ujutru krenula ka rodnom mestu Svetlane Cece, tada Veličković. Željko Ražnatović Arkan je na sebi imao crnogorsku narodnu nošnju dok je Svetlana bila u srpskoj nošnji.

Nakon dva sata putovanja stigli su u Žitorađu, a potom je usledio tradicionalni srpski običaj - gađanje jabuke iz puške. Tek iz šestog puta mladoženja je uspeo da obori malu jabuku. Usledila je kupovina mlade, a glavnu ulogu u toj priči imali su Arkan i Cecina rođenda sestra, Lidija Veličković, danas Ocokoljić. Arkan je prvo dao nekoliko štoseva nemačkih markaka, a kada je Lidija rekla da je to nedovoljno, Ražnatović je pozvao jednog momka koji je pred njim otvorio akten-tašnu u kojoj je bila ogromna svota novca i skupocena narukvica od dijamanata. Ali to nije bilo dovoljno, te je mladoženja sa ruke skinuo zlatan sat i vredan prsten, a to su učinili i njegovi prijatelji.

Veliki broj sveštenih lica prisustvovao je ovom venčanju, a Ceca je u crkvu ušla u raskošnoj venčanici, koju je 24 godine kasnije, u novembru 2019, ponela njena snajka Bogdana na crkvenom venčanju sa Veljkom Ražnatovićem. Kuma Svetlane Ražnatović bila je Maja Pavić, tada jedna od najpoznatijih TV voditeljki, dok je kum bio Borislav Pelević. Bidermajer je uhvatila Cecina sestra Lidija.

Nakon što je venčanje obavljeno, mladenci su napustili crkvu Svetog Arhangela Gavrila i uputili su se u porodični dom gde ih je čekala Željkova majka Slavka Josifović koja je Ceci poklonila zlatni dukat. Tada je izgovorila rečenicu: “Darujem te ovim zlatnim dukatom, koji je iz 1700. godine. Od moje prababe, a vaše čukunbabe. Da brak bude srećan i dugovečan".Mladenci su se potom zaputili u najveći hotel u Beogradu tih godina, gde ih je čekalo više od 800 zvanica. Dolazak mladenaca gosti su pozdravili gromoglasnim aplauzom, a Ceca i Arkan tada su se treći put presvukli. Nakon narodne nošnje i venčanice, mlada je nosila dugačku belu haljinu, dok je mladoženja na sebi imao smoking.

Među gostima tadašnjeg hotela nalazili su se brojne javne ličnosti, od političara preko pevača do sportista. Stolovi su bili ukrašeni cvećem koje je stiglo iz Holandije, dok je mladenačka torta bila teška više od 70 kilograma. Na slavlju je svirao Cecin bend, kao i dva trubačka orkestra. Kolo su u jednom trenutku zaigrali mladenci, a ubrzo je čitava podijum bio prepun razigranih gostiju.

Prvu pesmu na svadbi otpevala je Merima Njegomir, numeru “Ruzmarin”. Nakon narodne muzike, usledila je zabavna, te su se gosti do ranih jutarnjih sati veselili.Na svadbi su se mikrofona latili Ana Bekuta, Mira Škorić, Šaban Šaulić, Džej, Lepa Lukić, Nada Topčagić, Viki Miljković i mnogi drugi. Zapevala je i sama mlada koja je otpevala pesme “Đurđevdan”, “Zajdi zajdi” i “Vranjanka”. Prvi sa svadbenog veselja otišli su mladenci, želeći da ispoštuju tradiciju i običaje.

Dragi gosti, u ime moje supruge i u moje ime ja vam se zahvaljujem i nama je bila velika čast što ste bili na našoj životnoj svečanosti, na našem venčanju i slavlju. Kao što znate, i običaji nalažu da prvo mladenci izađu jer mi imamo da odradimo još mnogo toga! Hvala vam svima - rekao je tada Arkan.

