Pevačicu Kiju Kockar sreli smo na sinoćnjoj "Zadrugoviziji", gde smo ukratko pretresli sve aktuelne teme.

Na samom početku primetili smo da Kija izgleda dosta drugačije otkako se vratila iz Amerike, gde je dva meseca bila na koncertnoj turneji - promenila je imidž, te sada umesto kratke ima dugu kosu. Vratila se i prirodnoj boji, a nas je zanimalo da li je nezadovoljstvo na emotivnom planu razlog za promenu imidža, što se često pripisuje lepšem polu.

- Žene uvek menjaju nešto onda kada žele da se bolje osećaju, ali kod mene već stagnira to duže vreme, tako da ništa nije to što se tiče emotive... Jednostavno, želela sam neku promenu i lepše se osećam. Oporavila sam svoju kosu, vratila sam svoju boju po kojoj sam prepoznatljiva, koju sam imala godinama unazad... Bolje se osećam, svežije.

Istina o odnosu s Kaćom Živković

Mesecima unazad šuška se da vlada animozitet između Kije i Kaće Živković, a njihov odnos posebno je privukao pažnju javnosti onda kada su zajedno otputovale u Ameriku na dvomesečnu turneju. Iako su mnogi mislili da će "preko bare" leteti perje između dve pevačice, istina je zapravo drugačija.

- Mi se samo šalimo! Pa, kad bi nas slušali šta smo pričale u Americi, mislili bi ljudi da nismo normalne... Mi samo volimo da se šalimo, nikakvih svađa nije bilo ni pre ni posle. Nikakav animozitet, mi se čujemo svaki dan, ne možemo jedna bez druge. Super je Kaća, stvarno, nismo bile naporne jedna drugoj. Volimo obe da gledamo filmove, idemo po restoranima, da se kockamo... Nikakav skandal.

Odgovor na Lunine prozivke

"Neću da se blamiram kao neki" - poručila je nedavno Luna na pitanje da li će i ona ići na američku turneju, poput Kije. Svi su shvatili da je aludirala na posećenost Kijinih nastupa, što je podiglo veliku prašinu, a mi smo Kiju po povratku iz Amerike upitali šta bi, kao neko ko je to već prošao, posavetovala Lunu ukoliko bi i ona poželela da otpočne američku turneju.

- Jedno je želeti, a drugo je moći i biti pozvan, prvo to. Drugo - mnogi ljudi su tamo bili, ne samo ja, pa ako je na nekog aludirala, ružno je. Treće, smatram da je na mene, inače, stavljen veliki teret još otpočetka, non stop se očekuje previše od mene. Svojim radom sam do sada dokazala kako radim i kako to funkcioniše. Trudim se, nekad ume da bude lošije, nekad bolje, a tamo smo dobro prolazili. U nekim gradovima imate više ljudi, u nekima manje, što je i normalno... Ali ja nisam takva da govorim:"E, ovde sam ja napunila klub, a jedna velika zvezda nije", to je jako ružno, ali šta god da učiniš, ljudi koji te ne vole uvek će naći neku zamerku.

"Ljubavni trougao" u drugačijem sastavu - Kija, Sloba i verenica Jelena

Priča se da je došlo do pravog haosa kada su se na istom mestu u isto vreme našli Kija, njen bivši muž Sloba Radanović i njegova aktuelna verenica Jelena Đuričanin. Sve se odigralo u jednoj prestoničkoj kafani, na humanitarnoj večeri na kojoj je Radanović trebalo da nastupi. Ubrzo se pojavila Kija što je, priča se, razbesnelo Slobinu verenicu. Usledila je rasprava, nakon čega je Radanović s Jelenom iznenada otišao s događaja, svi pričaju zbog Kije. Pitali smo je i o tom skandalu.

- Ogroman skandal je bio, ja kad sam došla kući polupala sam celu kuću, verovatno i on... I ona! Ogroman skandal se desio, policija je bila (smeh). Nisam ih ni videla, oni su prošli, Milan mi je rekao:"Prošli su" i to je to. Onda su otišli iz kluba, zašto - pitajte njih - kaže Kija, koja nije želela preterano da se izjašnjava o sadašnjoj partnerki svog bivšeg muža.

- Ne bih to komentarisala, to je njegov izbor i želim mu svu sreću. Ne bih komentarisala, mislim da je to nezvahvalno.

Na društvenim mrežama postao je viralan stih "Bitno da je nekad bilo lepo" iz nove pesme Ane Nikolić, a mi smo pitali Kiju koje osobe ili događaji joj prvo padnu na pamet kada čuje ovaj stih.

- Normalno je da mislim na svog bivšeg supruga i taj neki moj brak divni, koji je nekad zaista bio lep. Naravno da mislim na to, videla sam neki članak i našu sliku sa medenog meseca, piše:"Bitno da je nekad bilo lepo". Mladi smo, sve je prolazno. Proći će i prošlo je... Želim ja njemu svu sreću. I bitno da je nekad bilo lepo.

"Ana Korać mi nije prijatelj"

Kija je tokom sinoćnje "Zadrugovizije" Kija je bila prilično rezervisana dok je komentarisala nastup svoje nekadašnje prijateljice Ane Korać. Podsetimo, iako su bile najbolje prijateljice u "Zadruzi 1", sve je puklo kada je Kija, kako se priča, saznala da je Ana bila sa Slobom.

- Došla sam ovde da žiriram i da dam svoj sud o njihovim imitacijama... Možda čak i nisam bila suzdržana koliko bi trebalo, ali jednostavno nije ni vreme ni mesto za bilo šta. Uostalom, neki ljudi su sami sebi kazna, nema potrebe da im ja još stajem na muku. Ja protiv nje, u principu, nemam ništa, jer mi nije prijatelj da bih preterano razmišljala o njoj. Silom prilika bila je na sceni, ja u žiriju, mislim da sam bila korektna i fina - zaključila je Kija, koja je poručila da se vratila radu u studiju i da će uskoro publiku iznenaditi novin singlom "Sviđaš mi se".

Autor: D. Tanasijević