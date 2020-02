MESECIMA POD TERAPIJOM Kaća Grujić nedeljama bila prikovana za bolnički krevet, a sada je otkrila istinu o svom zdravlju i BUBREZIMA (FOTO)

Popularna pevačica Kaća Grujić u avgustu prošle godine imala je veliku upalu bubrega, zbog čega je završila u bolnici i otkazala sve nastupe.

Od tada posebnu pažnju posvećuje svom zdravstvenom stanju, a ekipi emisije "Ekskluzivno" priznala je da je sa njenim zdravljem sada sve u najboljem redu i da s bubrezima nema problema.

- Sad je sve kako treba. Ja sam se, hvala Bogu, oporavila od svega toga... Bila sam na terapiji mesecima i drago mi je što je sada sve kako treba. Zdravlje je na prvom mestu - poručila je pevačica.

Ove godine obeležiće čitavu deceniju na estradi, povodom čega priprema posebna iznenađenja o kojima, ipak, javno još uvek ne želi da govori.

- Spremam mnogo velikih iznenađenja za moju publiku i verne fanove, toliko godina... Ono što sam zamislila ne mogu da kažem javno jer mnoge koleginice su iskoristile to što sam htela da napravim, pa su one to napravile umesto mene, tako da ću sada biti malo pametnija i držati jezik za zubima.

Autor: D.T.