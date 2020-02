"ŽELELA SAM DA TO BUDE ZA CEO ŽIVOT..." Dara otkako se razvela niže skandale: Sada priznaje šta voli da joj RADE MUŠKARCI i nije joj neprijatno (VIDEO)

Ekipa emisije "Ekskluzivno" ponovo se srela s folk zvezdom Darom Bubamarom, sa kojom je popričala o njenom emotivnom životu na račun kojeg se i sama pevačica često šali i svojim odgovorima zasmejava sve oko sebe.

I sama se nasmejala kada je čula prvo pitanje, inspirisanim refrenom pesme "Oro" Jelene Tomašević.

- Čudno pitanje da li su muškarci voleli da me nunaju... Da, voleli su da me nunaju i želela bih i bivši frajeri da me sada nunaju, ali ja kad s nekim završim nema nunanja - rekla je vidno raspoložena Dara, a potom dodala da su joj sve ljubavi uglavnom fatalne.

- Problem je kada me ne vole "normalno", već im postanem opsesija... Tad nastane problem, tako da bih volela da me, stvarno, muškarci manje vole.

Takođe ističe da mnogi o njoj imaju iskrivljeno mišljenje, te da ona ne voli da menja partnere, već je oduvek maštala o jednom čoveku za ceo život.

- Ja bih baš volela da sam se jednom udala i to bilo za ceo život. Ja sam takva po prirodi, možda ne izgleda tako, ali ja sam u fazonu da volim da imam jednog muškarca, da budem non-stop sa njim, ali eto, tako mi se desilo da nije išlo i nisam imala jednog.

Autor: D.T.