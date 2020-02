Reperovi sinovi tek sad postaju svesni da njihovog oca više nema, a naročito stariji dečak, pa bivša manekenka na sve načine pokušava da im nadomesti njegov gubitak.

Uskoro se navršava šest meseci otkako je tragično izgubio život poznati reper Dalibor Andonov Gru, a za njegovu udovicu Danicu nastupio je još teži period.

U razgovoru s komšijama koje svakodnevno susreću članove porodice Andonov došlo se do saznanja da su deca tek sada postala svesna da više nema njihovog tate i da veoma pate.

Iz tog razloga, kako je ispričala jedna komšinica, Danica je zabrinuta jer je svesna da ne može da nadomesti deci očev gubitak, pa kroz razgovore s njima pokušava da im ublaži patnju.

Njihov stariji sin bolje shvata situaciju, ali je činjenica da je Gruovoj udovici neophodna muška ruka u kući. Problemi s kojima se ona susreće tiču se i stvari koje je dosad obavljao Dalibor kad je reč o deci. Iako joj svekar i svekrva pomažu na dnevnom nivou, ona se sada bori sama kao lavica kad je vaspitanje dece u pitanju.

S druge strane, sada kad najviše treba da se posveti sinovima u teškom trenutku, Danica bi trebalo da počne da radi. Kako smo ranije pisali, Gruovi prijatelji pritekli su joj u pomoć kako bi lakše našla posao, ali do njenog zaposlenja do ovog momenta još nije došlo. Iako su se pojavile pojedine ponude za Daničino zaposlenje, saznajemo da se bivša manekenka nalazi na raskrsnici. S jedne strane bi trebalo još intenzivnije da se posveti deci i kontroliše njihovo odrastanje, a s druge da uspostavi redovne prihode s obzirom na to da je Gru bio taj koji je izdržavao za života porodicu.

Danica je iz tog razloga odlučila da provede raspust s decom na Kopaoniku, a društvo im je pravila Tijana Dapčević. Kako smo saznali u komšiluku pevačeve porodice, dečacima je prijao odmor s mamom.

Na zgradi u kojoj živi Gruova porodica i dalje stoji umrlica koju su postavili kad je tragično preminuo 9. septembra. Reperovi roditelji, kao i njegova supruga, slabo napuštaju dom. Danica se tek nedavno prvi put pojavila u javnosti, na premijeri filma "Grudi", kad je došla u društvu prijateljice, ali je sve vreme stajala gotovo pognute glave i ozbiljna.

Bila je i na dodeli nagrada MAC, gde je jedan deo manifestacije bio posvećen njenom suprugu.

