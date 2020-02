UDARIĆU ŠAKOM O ZID! Nina i Mlađa se gurkali u kupatilu, ona izletela kao furija, pa poručila: SAD ĆU HAOS DA NAPRAVIM! (VIDEO)

Želela da mu pomogne tokom tuširanja.

Nina i Mlađa ove noći žestoku su se posvađali zbog Nikole Orozovića. Kada je Jovanović otišao da se tušira, Babićeva je pošla za njim kako bi mu pomogla, s obzirom na to da mu je ruka u gipsu, ali je on to odbijao.

Tada je došlo do gurkanja između njih dvoje, a Jovanović je poručio Nini da će lupiti rukom o zid ukoliko ne izađe iz kupatila. Nina je nakon nekoliko sekundi izletela iz ovog dela imanja i obećala da će napraviti haos Nikoli Orozoviću s kojim je zatim ušla u novu svađu.

Izađi, molim te. Udariću šakom... Kunem ti se! Majke mi rođene, kunem ti se, ne budeš li me pustila udariću šakom o zid. Dovoljno si uradila! Samo me pusti - besan je bio Mlađa.

Kunem ti se u majku, sada ću haos da napravim - govorila je Nina, a zatim zalupila vratila od kupatila i izašla napolje.

Debilčina! Dođem da mu pomognem da se okupa i on mi pušta m*da! Matora, idi tamo molim te vidi... Debil - besno je govorila Nina, nakon što je izašla iz kupatila.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

