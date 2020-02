Nećete verovati o kome je reč!

Hrvatska pop pevačica Martina Vrbos, koja već 15 godina živi i radi u Beogradu, rodjena je 29. februara 1984. godine u Rijeci! Ona nikada nije imala odnos prema svom rođendanu, pa ga nikada nije ni slavila!

- Moj otac je uvek govorio: “ Želim sina koji ce se zvati Marko i posebnu ćerku”. To mu se i ispunilo, rođena sam na dan koji postoji svake prestupne godine! Kao mala nikada ga nisam slavila, a sada mi i prija da kažem da ću u subotu napuniti svega 9 godina, zar to nije lepo! Naravno, uvek sam volela da dobijam poklone, kao i svako dete, a tata bi uvek tog 29. februara vodio brata i mene na picu, jer nam je to bilo omiljeno jelo - rekla je kroz osmeh Martina koja je danas majka malog Koste i prelepe devojčice Mile.

Autor: Pink.rs