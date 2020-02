DARA PONOVO BRILJIRA! Pevačica ima HIT IZJAVU, ali računica kaže da je pokušala da obmane sve! Evo o čemu se radi! (FOTO)

Tvrdi da u situacijama kada joj se ne poklapaju termini nastupa s letovima, ona iznajmi privatni avion.

Dara Bubamara ponovo ima hit izjavu! Naime, pevačica je izjavila da ponekad iznajmi privatnu letelicu da bi stigla na nastup, ali računica pokazuje da je to potpuno neisplativo.

Pevačica se žalila da često putuje i da je to zamara, pa da u situacijama kada joj se ne poklapaju termini nastupa s letovima, ona iznajmi privatni avion!

- Putovanja mi teško padaju. Iskreno, više nemam živaca da putujem pet ili deset sati. Zato svugde putujem avionom. Ako ne postoji redovna linija, ja uzmem privatni avion - rekla je Dara u jednoj emisiji, a mi smo odlučili da proverimo koliko košta ta usluga i koliko pevačica gubi novca s obzirom na to da jedan nastup naplaćuje između 5.000 i 7.000 evra. Pozvali smo jednu kompaniju koja se bavi rentiranjem privatnih aviona.

- Recimo, let do Londona u jednom pravcu košta 15.000 evra. Ukoliko avion čeka dok neko obavi posao kako bi ga vratio nazad, i to se naplaćuje, kao i povratak. Takođe, avion retko iznajmljuje jedna osoba, jer je to veoma skupo, pa uglavnom imamo klijente koji tu uslugu koriste za osam osoba, koliko privatni avion prima - istakli su u ovoj kompaniji i dodali da je u cenu uračunata i neophodna posada.

Ne znamo kako se Dari isplati da posluje sa velikim gubitkom, a pomenutu proceduru potvrđuje još jedan sajt kompanije koja se bavi avio-taksiranjem.

- Zakup aviona podrazumeva let od Beograda do željene destinacije i nazad, uz četiri sata čekanja na destinaciji. Ukoliko je potrebno duže zadržavanje, cena zakupa će biti uvećana za troškove dnevnog odmora posade ili za pun hotelski pansion ukoliko boravak zahteva više dana - piše na jednom od sajtova.

Takođe, sigurni smo da bi se Dara pohvalila dosad na svom Instagram profilu i objavila bar jednu fotku iz privatnog aviona kako bi svi videli da živi na visokoj nozi, kao što to čini sa svojim stanovima i automobilima. Za sada na njenom profilu nismo uočili takvu fotografiju.

Autor: Pink.rs