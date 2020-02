TARA ZAVRŠILA SA MATEJOM ZA SVA VREMENA ZBOG KATARINE GRUJIĆ, a evo šta pevačica kaže na to! (FOTO)

Progovorila i o svom odnosu sa Tarom, pa otkrila nešto što će šokirati sve.

Tara Simov i Mateja Matijević žestoko su se posvađali tokom emisije "Pitanja gledalaca", a nakon toga ova zadrugarka završila je u kupatilu gde je plakala, a sve zbog zgodne pevačice Katarine Grujić koja je izazvala potpuno pometnju kada se u utorak pojavila na žurki u ''Zadruzi''.

- Ovo je ponašanje dečka koji ustaje i govori da je njegov tip druga devojka... Koji pozdravlja devojku... On zna da ja nisam dobra sa Katarinom Grujić, ne poznajem je, ali smatram da postoji netrpeljivost između nas. Ana zna situaciju. On to isto zna. I sada je ustao i rekao da je Katarina njegov tip, pozdravio je i rekao da je lepa devojka. Tako da, sve najgore ti želim u životu, ja sam završila. Boli me uvo za tebe - rekla je Tara Mateji, a mi smo kontaktirali Katarinu Grujić kako bismo čuli šta ona ima da kaže na navode Simove i to što je sa svojim dečkom završila upravo zbog nje.

- Nisam znala da moja pojava toliko utiče na pojedine ljude. Nije mi bila namera da bilo koga rastavljam i posvađam, ali jeste istina da me je Mateja gledao. Simpatičan je dečko i to je to. Što se tiče Tare žao mi je što je tako primila vest da sam ja njegov tip, ali kao što je Karić i većina muškaraca reklo: “Čiji nije” - rekla je pevačica za Pink.rs i dodala:

- Ne znam zašto je Tara rekla da ne razgovara sa mnom kada ja devojku u životu nisam videla pre ''Zadruge'' - poručila je Katarina za naš portal.

Podsetimo, tokom žurke Mateji je svojim privlačnim izgledom Katarina privukla veliku pažnju, te ju je gledao sve vreme, što je Tara odmah primetila, pa je histerisala. Simova je poludela od ljubomore kad je nakon toga Matijević priznao da je pevačica veoma lepa i da je njegov tip devojke, pa je svom dečku poručila da su završili za sva vremena.

Autor: Pink.rs