MIRKA OPET ŠOKIRALA IZJAVOM O BRAKU: Vujadin ne može od mene da sakrije PREVARE! (FOTO)

Brine da li će je suprug prevariti?

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić već deset godina žive u vanbračnoj zajednici sa njihovo troje dece. Zbog Vujadinovog posla protekle decenije više puta su se selili, a sada borave na Malti za čiji klub igra Vujadin.

Budući da Mirka zbog glumačkih angažmana povremeno dolazi u Beograd sve interesuje da li tada brine da će je suprug prevariti.

- Ne opterećujem se takvim stvarima. Smatram da ako neko želi da vas povredi, izda, prevari, to može da uradi i dok leži pored vas u krevetu. Naći će način. Mi smo želeli da opstanemo ovih deset godina sa svim selidbama i padovima. Ako neko želi da vas vara, naći će način, samo što se danas sve brže sazna. Imamo internet i društvene mreže. Ako Vujadin bude to uradio, to će do mene doći svakako. Možda neće danas, ali za dan, dva, tri, pola godine, hoće sigurno, a onda ja stupam na snagu da vidim kako ću da rešim tu situaciju i šta će biti moja odluka - iskrena je Mirka i kaže da ne zna unapred da li bi suprugu prešla preko prevare.

- Mnogo toga utiče na tu odluku. Svaki brak ima faze. Zavisi i od toga koliko su deca velika, koliko imamo godina, u kakvoj sam ja psihičkoj fazi, na kraju krajeva. Možda budem u nekoj minus fazi i neću preko toga da pređem i da to bude naš kraj.

Glumica smatra da se treba boriti za bračnu zajednicu.

- U šoku sam koliko se danas mladi brzo razvode. Čim naiđu na prvu prepreku, svako ode svojim putem. To je za mene kukavički. Treba smoći snage i naći energiju i rešenje da se takve neke stvari prevaziđu. Vujadinu i meni su do sada najveći problemi bili ti oko selidbi, a tih svađica oko drugih žena i muškaraca nismo preterano imali. I ako smo imali, to je bilo zato što Vujadin meni kaže: “Ej, je l' si videla da te ovaj gleda?" i slično - priznaje Mirka i otkriva da ne gura probleme pod tepih.

- Bilo je momenata gde se meni nije dopalo kako je on odreagovao. Jako dobro ga znam, mi smo odrasli zajedno i već po njegovom izrazu lica vidim šta je. Imam svoje neke ženske sisteme kako to rešavam. Mi se zatvorimo u kuću, u naša četiri zida i dok ne isteram sve načistac, ne stajem. Ne volim ništa da guram pod tepih. Kada mi nije prijalo nešto što je uradio ili kada sam bila sumnjičava, nisam se libila da sednem i otvoreno pitam. "Hajde da rešimo to, smeta mi to i to...". Ako ponovo tako postupi, onda je to njegova sramota i onda to više nije to.

Autor: Pink.rs