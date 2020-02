PRIJA MI... Kija Kockar konačno priznala da li je našla dečka u Americi! Evo kako se sad oseća! (VIDEO)

Lepo joj je.

Popularna pevačica i pobednica rijalitija ''Zadruga 1'' Kija Kockar pred premijernim kamerama govorila je o svom ljubavnom životu, te je priznala da li je tokom višemesečne turneje u Americi pronašla svoju jaču polovinu, kao i kako se sada oseća.

- Nemam dečka. Nisam pronašla nikoga u Americi, ali ne opterećujem se time. Prija mi što sam sama, ne mogu da silim to, to sam shvatila. Tako da, samo po sebi će to doći - rekla je Kija u emisiji ''Premijera''.

U nastavku pogledajte ceo intervju sa Kijom Kockar iz današnjeg izdanja emisije ''Premijera'':

