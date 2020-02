OTKRIVENO ZAŠTO JE PREBIJENA PASTORKA BILJANE SEČIVANOVIĆ: Pesničili su mi dete! Drugaricina baba tvrdi: ZLOSTAVLJALA je svu decu!

N. N., šesnaestogodišnja ćerka Aleksandra Nedića, verenika pevačice Biljane Sečivanović, pretučena je u četvrtak uveče u Grockoj. Njen otac optužuje oca i dedu njene školske drugarice N. I. (16) da stoje iza toga, što baka te devojčice Slavica Ilić negira.

Nedić kaže su povrede njegovom detetu naneli otac i deda njene drugarice, dok druga strana tvrdi da je niko nije pipnuo i da je ona problematična u školi. Pevačicinoj pastorki su u Urgentnom centru ustanovljene lakše telesne povrede na licu i vratu. Svađa dve drugarice traje već dugo, a Aleksandar je po izbijanju incidenta ispričao šta se dogodilo.

- Njih dve su se posvađale, to nije ništa strašno. Ali kad je krenula kući, primetila je da je automobil prati dva kilometra. Istrčali su iz auta i počeli da udaraju moje dete po glavi pesnicama. Sve se dešavalo ispred jedne osnovne škole. Ona je sva u podlivima, modricama, unezverena je. Jako mi je teško - ispričao je najpre Nedić medijima.

Pala dva puta

- Ja s tom drugaricom ne pričam već dve godine. Prvo su me pratili, a onda počeli da me udaraju i pala sam dva puta. Tada su pozvali mog tatu - ispričala je jedna tinejdžerka novinarskoj ekipi koja se uputila u Grocku.

Tužilaštvo je, prema Aleksandrovim tvrdnjama, u međuvremenu donelo rešenje da se protiv oca i dede devojčice N. I. podnese prekršajna prijava za remećenje javnog reda i mira, što njega nije zadovoljilo.

- Podneću krivičnu prijavu i tražiću zatvorsku kaznu za počinioce! Ja sam očajan, da mi neko tako prebije dete i dobije samo prekršajnu prijavu! Zašto? Zbog dečjih čarki? Kad sam stigao i video je izbezumljenu, povređeno lice, oko i vrat, šokirao sam se. Šta god da su hteli, mogli su sa mnom da reše. Zašto nisu došli da se bijemo, a ne maloletno dete da udare - kaže izrevoltirani Aleksandar, čija ćerka tvrdi da ranije s drugaricama nije imala problema.

S druge strane, Slavica Ilić, baka N. I., tvrdi da pevačicinu pastorku niko iz njene porodice nije pipnuo, te da je situacija potpuno obrnuta.

- Škola je upoznata s problemima koje izaziva ta devojčica. Moja unuka prekjuče nije smela da se vrati kući jer joj je pravljena zaseda posle škole i zvala je da dođemo po nju sva uplašena. Razredna je upućena, ta mala je tukla i druge devojčice, nije samo moju unuku. Pre tri dana joj je tata bio u školi jer je opet nekog maltretirala. To ni Biljana Sečivanović ni Aleksandar Nedić ne govore za javnost. Moj muž i sin su otišli da nađu dete jer se sakrila i rekla: „One me čekaju dole da me biju“ - tvrdi Ilićka i dodaje da to traje dugo.

- Da su Biljana i Aca ljudi, rekli bi istinu. Moj sin i muž su našli dete i stavili je u kola, a usput su sreli te devojčice koje su htele da je biju na zakazanom mestu kod groblja. Izašli su iz automobila i razgovarali s tom devojčicom, na koju smo gledali kao na svoju unuku. Otišli su kući i niko nikoga nije tukao, a ni pratio. Moj muž ima Parkinsonovu bolest, treba da operiše grlo i pije lekove na tri sata. Biljana o svom detetu brine, dovela je i majku, a o pastorki kao da niko ne vodi računa. Ta mala je tog dana već bila u školi s tim povredama i to su profesori videli - rekla je baka Slavica i ispričala da se njena unuka boji Sečivanovićkine pastorke, te da su je juče pratili u školu.

Direktor škole se nije javljao na telefon.

Sve prijavljeno policiji Incident je prijavljen policiji, a protiv dede i oca N. N., nekadašnje drugarice, podnete su prekršajne prijave. Devojčice zajedno idu u srednju školu, u kojoj su se, navodno, posvađale. N. I. je, navodno, došla kući i ispričala ocu i dedi da ju je N. N. vređala, pa su oni otišli do njene kuće, gde su joj nakon svađe udarili nekoliko šamara. Lekar je N. N. konstatovao lake telesne povrede, a tužilaštvo se izjasnilo da nema elemenata krivičnog dela, pa su protiv oca i dede N. I. podnete prekršajne prijave.

