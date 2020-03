JOŠ KAO MALOLETNICE SU POSTALE MAJKE! Ove pevačice rodile su veoma rano, a evo šta se sa njihovom decom dešavalo! (FOTO)

Nije im bilo lako!

Zoricu Brunclik, Stoju Novaković, Anu Bekutu, Zoricu Marković i Tinu Ivanović, osim toga što se bave pevanjem, povezuje i činjenica da su kao maloletnice postale majke.

Nisu krile od javnosti, sve osim Tine, da su pre svoje 18. godine već imale potomke, a kako to obično bude, svaka od tih priča je posebna, jedinstvena i teška. Dok su one radile i putovale po svetu, decu su im čuvali roditelji, bivši partneri, dadilje, prijatelji... Posle mnogo godina, uglavnom je sve došlo na svoje, pa su pevačice danas bliske sa svojim naslednicima, a pojedine su već postale i bake.

Ana Bekuta je sina Igora rodila kao tinejdžerka. Zaljubila se u momka s kojim se tada zabavljala, ali nikada nisu živeli zajedno. Posle rođenja deteta neko vreme je sa bebom živela u roditeljskoj kući, ali kako sama nije mogla da odgaja sina, morala je da ga preda u dom za nezbrinutu decu.

- Užasno sam se plašila, naročito u trudnoći, ali sam ujedno znala da će taj strah proći. Prve izlaske zamenili su menjanje pelena i briga o bebi. Moje materinstvo bilo je prerano, ali mi je ujedno i najdragocenije iskustvo u životu - rekla je svojevremeno Bekuta, koja je, zbog nemogućnosti da sama odgaja dete, dala sina u dom za nezbrinutu decu gde je proveo godinu dana. Nakon toga Bekuta je uzela sina i ostavljala ga na čuvanje porodici.

Tina Ivanović je završila na stubu srama kada je jedan tabloid objavio članak o tome da ona ima sina, kojeg nije videla više od 15 godina jer je pobegla od prvog supruga i nikada mu se nije javila. Bilo je to u jeku njene popularnosti kada je snimila hit „Bunda od nerca“. Tina se porodila u 17. godini, pa je posle nekoliko meseci braka napustila muža i dete, pa pobegla u inostranstvo. Tamo je dugo pevala po kafanama i klubovima, brižljivo čuvajući svoju mračnu tajnu. Ipak, sve se otkrilo kada je najmanje očekivala, ali to je zapravo bilo dobro za nju i njenog naslednika. Otkad je objavljen pomenuti članak, Tina i Danijel su postali bliski i tako je do današnjeg dana.

Zorica Marković je sina Dejana rodila sa samo 15 godina. Udala se za njegovog oca, harmonikaša iz kraja, ali brak nije dugo potrajao. Posle razvoda, Dejan je pripao ocu, a pevačica je pobegla iz rodnog sela i tek je ponekad viđala sina. U kasnijim izjavama govorila je da joj to prvenac nikada nije oprostio, ali je nedavno rekla da su sada u korektnim odnosima. Zorica iz drugog braka ima sina Iliju, koji je rastao s njom.

Stoja Novaković silno je želela da bude pevačica još od malih nogu, ali se njen otac tome protivio. Škola joj nije išla dobro, pa se zato udala i sa svega 17 godina rodila sina Milana. Ali posle samo tri godine braka, muž joj je poginuo u saobraćajnoj nesreći i ostala je sama sa sinom.

- Nisam imala šta da jedem, delila sam krompir s komšinicom, ali sam uvek za roditelje, kad bi mi došli u posetu, imala sok i kafu. Znala sam da sam niža klasa, ali sam želela da postanem ime i prezime i to moje samopouzdanje me je guralo napred - rekla je ona nedavno.

I Stojin naslednik Milan rano je postao roditelj, pa je tako pevačica u 33. godini prvi put postala baka.

Zorica Brunclik je pre punoletstva već imala ljubavni brodolom, ali i dete o kojem je sama morala da se stara.

- Najstariju ćerku Mariju rodila sam s nepunih 18 godina. Njen otac nije želeo da se oženi pevačicom, a imao je i verenicu. Odmah mi je rekao da ne maštam o braku. Bila sam i tada dovoljno zrela i samostalna, pa sam mu tražila samo da prizna dete, što je i učinio, a onda je zaboravio na ćerku. Kada sam već uveliko bila zvezda, pojavio mi se na vratima stana, ali nisam htela da ga pustim unutra jer nisam želela da odstupim od svojih stavova. Mislim da je Marija pokušavala da ga nađe, ali nisam zalazila u tu priču, tako da ne znam da li su se ikada videli - ispričala je Brunclikova.

Goca Božinovska bila je srednjoškolka kada je zatrudnela s kompozitorom Radetom Vučkovićem, koji se i njenom ocu kleo da je ludo zaljubljen u nju iako je oženjen. Pre nego što je shvatila šta ju je snašlo, Goca je rodila ćerkicu Jelenu, ali ljubav Božinovske i Radeta nije potrajala.

Sama, bez posla, bez para i slomljenog srca, Jelenu je odnela kod svojih roditelja, pa je njena ćerka rasla uz baku, dok je mama jurila karijeru i pevala po kafanama. Nekoliko godina kasnije rodila je još dvoje dece u vezi sa Zoranom Šijanom.

