Ovo ne može da zaboravi!

Jedna od najtiražnijih pevačica bivše Jugoslavije, Zorica Brunclik, imala je teško detinjstvo, njen otac je napustio porodicu, a mama Zlatija je sama brinula o ćerki i troje braće.

- Živeli smo u najvećoj bedi jer je majka imala jadnu platu. Ne postoji ništa čega bih volela da se setim iz tog perioda, što ne znači da ga se stidim. Bila sam najstarija i jedino žensko u porodici. Pošto su se moji roditelji veoma rano rastali, mama je živela u Smederevu, otac u Beogradu, a ja sam rasla okružena siromaštvom ali i bogatstvom. Otac me je odvodio i ostavljao po nekoliko meseci kod svoje prebogate familije, samo da bi mami napakostio. Kod njegovih sam živela kao bubreg u loju, nosila najbolju odeću, jela najfiniju hranu...Posle određenog vremena mama bi dolazila po mene da me vrati kući, a ja sam je tada najviše mrzela, jer me vraćala u siromaštvo - ispričala je Zorica jednom prilikom.

Kako je isticala, Zorica je tada želela je da je mama ostavi kod tate da uživa u izobilju, a sa suzama u očima i danas se seća kako je mama jednom prilikom došla po nju sa najjeftinijim grožđem, a Zorica, koja je kod oca jela krupne grozdove, bacila je ponuđeno voće. Folk diva kaže da taj postupak sebi nije oprostila ni dan danas.

- Nije mi bilo jasno zašto sam joj baš ja bila potrebna, kada je imala još dece. Tek kasnije sam shvatila da je moj otac, tako što me je dovodio kod sebe, želeo samo mami da napakosti. Svojim očima sam mogla da se uverim koliko je težak posao radila u ciglani, jer sam joj nosila doručak koji se sastojao samo od hleba i flaše vode. Pošto u očevoj familiji dugo nije bilo dece, njegovi roditelji, koji su bili veoma mladi i insistirali na tome da ih ne zovem baba i deda, želeli su da me usvoje, ali me mama nije dala. Kasnije se majka udala po drugi put, kako mi se čini, samo da bi mom ocu stavila do znanja da ne može da dolazi kad god poželi - rekla je pevačica.

Braća Karić, koji su u to vreme imali bend "Plava zvezda", tražili su pevačicu, pa je Zorica ubrzo sa njima počela da nastupa. Nekoliko meseci kasnije zaradila je tri puta više od mesečnih priliva svoje porodice, a i dan danas se smatra jednom od najvećih muzičkih zvezda kod nas.

Autor: Pink.rs