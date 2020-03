NASTAVLJA SE HAOS? Indi poslala Šaku Polumenti jasnu poruku, urnisala bivšeg dečka, a ovako je u sve umešana i Dara Bubamara! (FOTO)

Duže od dve nedelje traje javni rat između doskorašnjih prijatelja Indi Aradinović Indi i Šaka Polumente, između kojih su pale ozbiljne prozivke i ružne reči. Ipak, posle svega, na pomolu je pomirenje.

U sve je umešan i izvesni Albin, do sada javnosti nepoznati muškarac, koji je sa sestrama Aradinović na spornom snimku koji je bio kamen spoticanja u odnosu Indi i Šaka, a kako se saznalo, reč je o njenom bivšem dečku. Kada je sve završilo u medijima, Albin je osuo drvlje i kamenje po Aradinovićevoj, svojoj bivšoj devojci, a nakon što se sve stišalo Indi je odlučila da sa Polumentom zakopa ratne sekire i na njihov sukob stavi tačku.

Kako saznajemo, Indi je pozvala Šaka u nameri da sa njim istera stvari na čistac, a budući da joj nije odgovarao na telefonske pozive poslala mu je poruku, koju vam prenosimo u celosti.

- Šako,danima se razmišljam u čemu je kurcšlus nastao od onog dana? Ali ipak sada, kada sam pročitala tvoju izjavu da te je onaj psihipata Albin Balić zamolio da okačiš onaj video da bi prikupio pratioce, sve mi je jasno. Ali ima jedna stvar koju ti ne znaš - on je izmanimupulio tobom i to zloupotrebio. Dečko je vrlo bolestan i mesecima pokušava da dođe do mene na sve moguće načine, u jako smo losim odnosima jer je on tako hteo. Ne želi da me ostavi na miru, uhodi me na sve moguće načine, pa je i na taj način mislio da za Dan zaljubljenih ti postaviš taj video. Ja sam iz momenta popizdela i razumela njegovu podmuklu poruku meni, ali ti si bio iskorišćen kao drug u toj igri. Zvala sam te odmah da ti objasnim sve to, nisi se javljao, pa sam odreagovala malo brže i odmah ti napisala poruku na Instagramu. Mislim da ni ti ni ja nismo zaslužili da nas jedan beskičmenjak svađa i pravi nam loš marketing. Imamo oboje imidž i ime. Nikada u životu nisam imala ni sa jednim kolegom svađu! Razmisli i sam. Moja dobra volja je da ti se javim i kažem sve ovo jer sam čovek i nisam navikla na ovakve scene, a njemu će svakako karma sve vratiti - glasila je poruka koju je Indi poslala Polumenti, čime mu je pružila ruku pomirenja, a mi smo pevačicu pozvali kako bi nam podrobnije objasnila razlog skandala o kojem nedeljama unazad bruje kako mediji, tako i društvene mreže.

- Smatram da smo Šako Polumenta i ja bili izmanipulisani, pogotovo on kao drug od mog bivšeg dečka koji me naziva smećarkom i psuje mi majku, a ja izrevoltirana jer ne dozvoljavam da se moje lik i delo spaja sa nekim sa kime više nisam. Šako nije imao lošu nameru, samo je je izmanipulisan od strane beskičmenjaka i narkomana Albina Balića iz Hamburga koji me progoni mesecima i pokušava na sve načine da dođe do mene, pa je smislio način preko Šaka, jer sam ja imala ideju da pošaljem svom kolegi video sa njegovom pesmom jer volim njegove pesme i cenim ga i poštujem. To govori više od mog teksta kad je reš o mom pristupu kolegama. Ja sam zvala Šaka da mu objasnim da je izmanipulisan i da skine video, on se nije javio na telefon i ja sam znajući šta psihopata radi burno odreagovala... Istinu zborim i krivo mi je da neki anonimus koji je željan slave i prosleđuje meni poruke Dare Bubamare, kvari odnose sa kolegama i ruši imidž koji je godinama stvaran. Žalosno - zaključila je Indi za Pink.rs.

Podsetimo, sve je počelo kada je Polumenta objavio stari video-snimak na kojem Indi sa sestrom Editom pevuši njegov hit "Pod sjajem ružičastih zvezda" u društvudotičnog Albina. Iako ništa sporno na snimku nema, objavljeni video se nije dopao Indi, koja je Polumenti poručila da ga obriše istog momenta. Tada je započeta rasprava na Instagramu u kojoj je pevač poručio koleginici da će je "naučiti kako se poštuju ljudi", a ona je njihovo dopisivanje slikala, objavila i optužila ga za pretnje. Ubrzo su pale i javne prozivke, a da li će uspeti da izglade odnos, kao i da li će se ovaj put oglašavati i pomenuta Dara Bubamara, ostaje da se vidi.

