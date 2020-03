U JAVNOSTI SVE DELUJE BAJNO, A OVAKO JE ZAPRAVO Posle četiri godine braka i jednog deteta, Ivana Pavković otkrila istinu o životu s Petrom Mitićem

Ruže joj cvetaju kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.

U današnjem "Novom jutru" pevačica Ivana Pavković predstavila je novi singl "Dupla igra", a potom priznala da o albumu još uvek ne razmišlja.

- U današnje vreme malo je teško, iskreno moram da priznam, hiperprodukcija je. Evo, ja sam izdala pesmu pre tri nedelje, a posle nje izašlo je još sigurno trideset, četrdeset pesama... Nema pravila - pesma može odmah da zaživi ili postepeno - rekla je Ivana, a potom se ubacio i Predrag Sarapa.

- Ima mnogo i pevača, nikada ovako nije bilo... Više pevača nego glava stanovnika, svi nešto pevaju.

- Jeste, nažalost. Slažem se... Valjda misle da je to najlakše, ali dobro, na kraju kvalitet uvek ispliva. Meni je bitno da svaka moja pesma koju radim bude lepa i kvalitetna, publika koja me sluša voli to što radim - zaključila je pevačica.

Ivana je već četiri godine u braku s kolegom Petrom Mitićem, kojem je rodila sina Vujadina. Iako se oboje bave istim poslom, pevačica kaže da su odlično organizovani i da im porodica zbog toga ne trpi.

- Sve stižemo! Stvarno imamo dobru organizaciju, imamo i dete, pa tu su se našle babe, dede, tetke... Svi su tu da pomažu! Stvarno su nam tu od pomoći otkad se Vujadin rodio, krenuo je i u vrtić i onda imamo vremena i za sebe i za karijeru, posao, i za nas troje, naravno.

