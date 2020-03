CELA TURSKA BRUJI O NJIHOVOM POMIRENJU Emina nije imala kud, pa priznala da li je opet s Mustafom (VIDEO)

Stala je pred kamere i stavila tačku na nagađanja.

Pop pevačica Emina Jahović nedavno je zajedno sa suprugom Mustafom Sandalom proslavila rođendan njihovog mlađeg sina Javuza, a privatni snimak na kojoj su bivši supružnici zajedno sa decom ponovo na okupu, kao nekada, privukao je veliku pažnju.

- Bilo je super, fenomenalno! Ja sam sa Mustafom u jako dobrim odnosima, tako da smo uživali svi zajedno, deca su bila presrećna - priznala je Emina za "Ekskluzivno", pa stavila tačku na glasine da je između nje i bivšeg supruga došlo do pomirenja.

- Trenutno sam sama, Mustafa je moj dobar prijatelj, uvek će biti otac moje dece i to je to. Svakom je žao što se razvede zbog dece, ali mi smo se razveli jer smo tada stvarno imali razloga za to i to je tada bilo, prošlo i kraj... Priča se završila. Mislim da je svako vraćanje u staro korak unazad - zaključila je Emina.

Pevačica je u intervjuu takođe govorila i o koronavirusu, pričama da je Natašu Bekvalac upoznala s turskim milijarderom, ali i o svojm astrologu, bez čije saglasnosti ne donosi nijednu bitnu odluku - šta je sve rekla pogledajte u nastavku:

Autor: D.T.