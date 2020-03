PROCURILI DETALJI RAZVODA Kaje Ostojić i Džunior Džeka: Pevačica je tražila samo JEDNO! (FOTO)

Drugo je ne zanima!

Popularna pop pevačica Katarina - Kaja Ostojić i svetski poznati di-džej Džunior Džek pre nekoliko meseci podneli su zahtev za razvod braka. Sudski proces ovim povodom je u toku, a sve će biti rešeno na prvom ročištu, budući da su se zvanični supružnici oko svega lako dogovorili.

Kada je reč o imovini, Kaja nije tražila “svoje parče kolača”, već je sve prepustila Džunioru.

- Kada je reč o nekretninama, Džunior je sve stekao pre braka, tako da tu nije bilo prostora za deobu imovine. Međutim, kada je reč o sredstvima na računu, tu je moglo da dođe do podele u toku brakorazvodne parnice, ali Kaju to nije interesovalo, pa se tim pitanjem nije ni bavila. Kada se sve to uzme u obzir, dolazimo do toga da nakon razvoda sva imovina ostaje Džunioru - priča anonimni izvor blizak pevačici i di-džeju.

Kaja nije želela da se bavi pitanjem imovine, već samo svojim statusom državljanke Belgije.

- Kaja je samo tražila da joj ostane belgijska lična karta nakon razvoda, što će joj biti obezbeđeno. Nakon razvoda će moći da aplicira i za belgijski pasoš - dodao je izvor.

Nemam nikakav komentar, zaista - kratko je poručila Kaja na sve što je rekao izvor.

Autor: Pink.rs